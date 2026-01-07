Alston: «Ho parlato con Hackett e mi ha motivato a trovare la prima vittoria contro lo Zalgiris»

La Virtus Bologna sfata il tabù Zalgiris Kaunas trovando una vittoria fondamentale nella corsa alla post season di Eurolega. Una gara condotta fin dalla palla a due ma con un finale che sembrava andare verso il solito epilogo già visto contro i Lituani. I ragazzi di Ivanovic si sono però fatti trovare pronti nei minuti finali di gara mettendo insieme le giocate giuste nei momenti decisivi.

Alston Jr versione MVP

Tra i protagonisti assoluti per la Virtus Bologna c’è sicuramente Derrick Alston Jr. L’ex Manresa non ha trovato la via dei tre punti nel primo tempo con un insolito 0/4 ma no si è scoraggiato trovando modalità diverse per mettere punti a referto. Nella ripresa il texano ha trovato la via della conclusione pesante ed è diventato mortifero prendendo in mano le redini del match con canestri fondamentali per condurre i bianconeri alla vittoria.

Per l’Ala Virtussina seconda gara in fila da 20 punti segnati dopo quella contro Milano, 6 rimbalzi catturati e 19 di PIR, ma sopratutto tanti canestri cruciali.

Le parole del 21 bianconero al termine di Virtus – Zalgiris

«Ho parlato con Dani (Hackett) stamattina e mi ha detto che non era mai riuscito a battere lo Zalgiris in maglia Virtus. Questo mi ha colpito e motivato per la gara di stasera. Questo è diventato il focus della gara, trovare una vittoria. Abbiamo giocato in maniera molto dura, rimanendo focalizzati dall’inizio alla fine del match. Rimanendo concentrati fino alla fine siamo riusciti a portare a casa la vittoria».

Una vittoria chiave anche in funzione della classifica di Eurolega dove le V Nere mantengono l’undicesimo posto avvicinandosi a Stella Rossa e lo stesso Zalgiris che hanno ora una sola vittoria di vantaggio rispetto ai felsinei. A due vittorie di distanza c’è invece il Panathinaikos, caduto ieri contro Milano ad Oaka e prossimo avversario dei bianconeri nella sfida di domani sul parquet di Atene.

