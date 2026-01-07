Niang: «Il coach mi ha chiesto energia e presenza a rimbalzo ed è quello che ho fatto»

La Virtus Bologna conquista una vittoria preziosa contro lo Zalgiris Kaunas, e tra i protagonisti della serata spicca il nome di Saliou Niang, autore di una prestazione solida, intensa e soprattutto decisiva nei momenti chiave del match. In una partita combattuta, fatta di contatti duri e ritmi elevati, l’energia del giovane esterno bianconero ha rappresentato un fattore determinante per l’equilibrio e poi per lo strappo finale della Virtus.

La prestazione di Niang

Niang ha chiuso la sua gara con 11 punti e 7 rimbalzi, un dato che racconta solo in parte l’impatto reale avuto sul parquet. A colpire, infatti, sono soprattutto i 5 rimbalzi offensivi, frutto di grande aggressività, tempismo e volontà di sacrificarsi per la squadra. Extra possessi che hanno permesso alla Virtus di mantenere alta la pressione sullo Zalgiris, togliendo ritmo ai lituani e alimentando la fiducia del gruppo.

Le parole di Niang al termine di Virtus – Zalgiris

Al termine della partita, Niang ha spiegato con semplicità il suo approccio alla gara, sottolineando il lavoro fatto su indicazione dello staff tecnico: «Il coach mi ha chiesto di andare duro a rimbalzo offensivo per poter dare energia e più possessi alla squadra. Questo è quello che ho fatto stasera». Una dichiarazione che evidenzia non solo l’applicazione tattica del giocatore, ma anche la sua maturità nel mettersi al servizio della squadra.

La soddisfazione personale si intreccia con quella collettiva: «Sono veramente contento per aver aiutato i miei compagni e per aver conquistato la vittoria». Parole che raccontano lo spirito di un gruppo compatto, capace di trovare risorse importanti anche dalle rotazioni.

La vittoria contro lo Zalgiris rafforza il cammino europeo della Virtus Bologna e conferma la crescita di Saliou Niang, sempre più affidabile e pronto a ritagliarsi un ruolo significativo nelle sfide di alto livello. Una serata di crescita, fatta di energia, sacrificio e concretezza.