Jakovljevic: «Dovremo eguagliare la loro aggressività: sarà una battaglia su ogni possesso»

Domani, domenica 23 novembre, alle ore 19.00, il PalaDesio ospiterà l’atteso incontro tra Acqua San Bernardo Cantù e Virtus Olidata Bologna. Una sfida importante per entrambe le squadre. La Virtus è costretta a fare a meno di Brandon Taylor e Alen Smailagic, mentre Cantù punta a confermare il suo rendimento positivo tra le mura amiche. L’incontro sarà diretto dagli arbitri T. Sahin, D. Valleriani e A. Bartolomeo, e sarà trasmesso in diretta su LBA TV e Nettuno Bologna Uno.

I precedenti e lo stato di forma suggeriscono una partita intensa. Cantù ha dimostrato di essere molto competitiva al Pala Desio, conquistando tre vittorie nelle quattro gare giocate in casa. La squadra di coach Dusko Ivanovic, dal canto suo, è consapevole delle insidie del match, si prepara a reagire con energia e aggressività, cercando di limitare i punti facili e di sfruttare ogni occasione offensiva.

LE DICHIARAZIONI ALLA VIGILIA DEL MATCH.

Alla vigilia, l’assistant coach della Virtus, Nenad Jakovljevic, ha sottolineato le difficoltà della trasferta:

«Domani ci aspetta una partita dura in quanto di fronte avremo una squadra che in casa fa dell’aggressività il suo marchio di fabbrica. Questo è dimostrato dal fatto che a Desio ha conquistato la vittoria tre volte sulle quattro partite disputate. Nelle gare casalinghe Cantù gioca con un numero elevato di possessi e va forte a rimbalzo sia in attacco che in difesa. Sarà fondamentale per noi pareggiare questo livello di aggressività ed energia, mettendo attenzione nella transizione difensiva. Dobbiamo evitare di concedere punti veloci nei primi secondi dell’azione».

«Cantù ha qualità negli esterni, con Gyliard che è in grado di creare tiri per se stesso e per i compagni. Ha 6 assist di media a partita. Inoltre, Sneed è il miglior realizzatore della squadra, capace di trovare punti in diverse situazioni. Un altro punto di forza dei nostri avversari è la solidità a rimbalzo offensivo, soprattutto con la presenza di Ballo in area. Da parte nostra abbiamo ben chiaro in testa quello che vogliamo fare per raggiungere i nostri obiettivi, sia in attacco che in difesa».

