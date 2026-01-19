Alston Jr: «Vincere aiuta a trovare il ritmo»

La Virtus Olidata Bologna prosegue la sua marcia in testa alla classifica, superando alla Virtus Arena la Nutribullet Treviso e rispondendo con autorità ai successi delle dirette concorrenti. Un successo che permette alle V Nere di confermarsi al primo posto anche al termine della prima giornata del girone di ritorno.

LE PAROLE DI DERRICK ALSTON JR.

Tra i protagonisti della vittoria bianconera spicca anche Derrick Alston Jr. L’esterno della Virtus ha dato un contributo importante sul piano offensivo, risultando costante e incisivo nei momenti chiave della gara. Per lui 18 punti a referto, numeri che testimoniano il suo ottimo momento di forma e il crescente inserimento nel sistema di gioco dell’Olidata. Queste le sue dichiarazioni a LBA TV:

«Mi sento bene, è facile quando si vince molto trovare il ritmo giusto. I compagni e lo staff mi stanno aiutando a performare ad alto livello e sono contento dei risultati fin qui raggiunti».

