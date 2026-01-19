BasketVirtus Bologna
Alston Jr: «Vincere aiuta a trovare il ritmo»
Le dichiarazioni di Derrick Alston Jr, che ha chiuso la gara di LBA vinta dalla Nutribullet Treviso con diciotto punti realizzati
La Virtus Olidata Bologna prosegue la sua marcia in testa alla classifica, superando alla Virtus Arena la Nutribullet Treviso e rispondendo con autorità ai successi delle dirette concorrenti. Un successo che permette alle V Nere di confermarsi al primo posto anche al termine della prima giornata del girone di ritorno.
LE PAROLE DI DERRICK ALSTON JR.
Tra i protagonisti della vittoria bianconera spicca anche Derrick Alston Jr. L’esterno della Virtus ha dato un contributo importante sul piano offensivo, risultando costante e incisivo nei momenti chiave della gara. Per lui 18 punti a referto, numeri che testimoniano il suo ottimo momento di forma e il crescente inserimento nel sistema di gioco dell’Olidata. Queste le sue dichiarazioni a LBA TV:
«Mi sento bene, è facile quando si vince molto trovare il ritmo giusto. I compagni e lo staff mi stanno aiutando a performare ad alto livello e sono contento dei risultati fin qui raggiunti».
