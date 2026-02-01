Ivanovic: «Oggi sono mancate attenzione e concentrazione»

La Virtus Olidata Bologna inciampa per la terza volta in campionato, perdendo il primato in classifica a scapito della Germani Brescia che grazie al successo sull’Olimpia Milano resta al comando.

C’è sicuramente del rammarico in casa bianconera, dato che la Virtus era riuscita anche ad arrivare a diciassette punti di vantaggio (72-55). Trento però ha avuto il merito di non essersi arresa, ricucendo lo strappo minuto dopo minuto e gestendo al meglio il finale in volata. Le V Nere torneranno in campo mercoledì sera, ore 20.30, per giocare la sfida casalinga di EuroLega contro l’ASVEL Villeurbanne.

LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA.

Al termine della gara ha parlato in conferenza stampa il capo allenatore bianconero, Dusko Ivanovic:

«Nella preparazione, durante la partita, non abbiamo avuto la giusta attenzione e concentrazione. Questo è il sintomo di una piccola squadra, che dopo una grande vittoria ha giocato male. Toccato il più diciassette abbiamo preso tre/quattro tiri da tre senza senso, collezionato palle perse e commesso falli antisportivi. Questo è il sintomo che non eravamo concentrati».

«Sulla gestione di oggi di Momo Diouf non rilascio alcuna dichiarazione, grazie».

Per Morgan si tratta di una distorsione alla caviglia, che verrà rivalutata nei prossimi giorni

