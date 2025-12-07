Virtus: un dicembre che misura ambizioni e carattere

Il dicembre della Virtus si è aperto con una vittoria che non passa inosservata: non solo per il valore in classifica, ma per ciò che racconta dell’attuale stato della squadra. Contro Dubai, in una partita fatta di strappi continui e momenti in cui rischiare di deragliare era facile, le V Nere hanno tenuto il volante ben saldo.

Hanno mostrato testa, ordine e quella capacità di reagire che, in un mese così fitto di impegni, potrebbe rivelarsi la risorsa più importante. Perché ora inizia la parte complicata: Tortona, Hapoel, Milano, il doppio confronto serbo con Partizan e Stella Rossa, poi Brescia, Olympiacos e Trieste. Un percorso che richiede continuità mentale, oltre che tecnica.

UNA VITTORIA CHE PESA PER IL MORALE E PER LA CLASSIFICA.

Il finale contro Dubai ha messo in luce una Virtus capace di rimanere fedele ai propri principi anche nei momenti più tesi. La difesa dell’ultimo quarto, gli aggiustamenti negli ultimi possessi, la freddezza nel trovare le soluzioni giuste: tutti indizi che parlano di una squadra in progressiva crescita.

Non è stata una vittoria costruita su un singolo, ma sul contributo corale. Edwards ha illuminato l’attacco con i suoi 23 punti, Vildoza ha gestito i possessi pesanti con qualità, mentre Jallow ha dato continuità e presenza nei momenti in cui servivano gambe fresche e applicazione difensiva. È proprio questa varietà di protagonisti a suggerire che la Virtus stia costruendo una base affidabile su cui poggiare le prossime sfide.

UN CALENDARIO CHE METTE ALLA PROVA AMBIZIONI E PROFONDITA’.

Dopo la sosta, il ritmo è diventato vertiginoso. Otto partite in meno di tre settimane obbligano la Virtus a gestire energie, rotazioni e dettagli. Sarà un mese che misurerà non solo il valore tecnico, ma la capacità di adattarsi a contesti diversi e a pressioni sempre crescenti.

Le premesse, però, sono incoraggianti: la squadra sembra aver imboccato una direzione chiara, fatta di compattezza, difesa e maturità nei finali. Se questo trend verrà confermato, dicembre potrà trasformarsi da minaccia a trampolino.

