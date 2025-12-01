Dicembre bianconero: lavoro, recuperi ed eventi in casa Virtus

La pausa per gli impegni delle Nazionali arriva in un momento cruciale per la Virtus Bologna, reduce da settimane di altissima intensità tra campionato ed Eurolega. Le V Nere approfittano di questo stop per ricaricare le energie, recuperare gli infortunati e prepararsi a un dicembre ricco di appuntamenti sportivi ed extra-campo. Tra lavoro mirato, eventi per i tifosi e l’attesa riapertura della Virtus Arena, il club bianconero vive giorni di transizione fondamentali per consolidare quanto costruito finora.

PREPARAZIONE, RECUPERI E OBIETTIVI IN VISTA DEL RITORNO IN CAMPO.

Il weekend senza partite ha permesso allo staff tecnico di concentrarsi sul recupero degli acciaccati, dopo un mese segnato da sfide di altissimo livello, culminate con la combattuta sconfitta in volata sul campo del Fenerbahce. Alen Smailagic sta accelerando i tempi e potrebbe rientrare già nella sfida del 5 dicembre contro Dubai, mentre per Brandon Taylor il percorso è più lungo, a causa di una lesione muscolare che richiede cautela.

Nonostante le difficoltà, la Virtus è arrivata alla sosta saldamente in testa alla LBA e in piena lotta playoff in Eurolega, forte anche del suo fortino casalingo al PalaDozza. L’apertura della Virtus Arena, che ospiterà la sua prima gara ufficiale proprio contro Dubai, rappresenta un primo snodo della stagione nuovo capitolo della stagione e le V Nere lo stanno preparando con cura, tra iniziative dedicate ai tifosi e un trittico casalingo che includerà anche la “Belinight” dell’8 dicembre contro Tortona.

EVENTI, TIFOSI E INIZIATIVE: LA SETTIMANA BIANCONERA.

La vita del club non si è fermata durante la pausa. Oltre al lavoro in palestra, la Virtus promuove una serie di eventi pensati per rafforzare il legame con il pubblico. Il 3 dicembre alle 18.30 Pajola e Morgan saranno protagonisti del Meet&Greet al Virtus Temporary Store dello Shopville Gran Reno.

Il giorno successivo, il 4 dicembre 2024 alle 18.00 in Sala Borsa, verrà presentato “Virtus Campione”, il volume fotografico che celebra una delle stagioni più iconiche della storia bianconera.

