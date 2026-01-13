Virtus Bologna: difesa e determinazione sono ingredienti vincenti

La Virtus Bologna quest’anno sta mostrando un carattere sorprendente, capace di trasformare ogni difficoltà in un’opportunità. Nonostante i tanti cambiamenti avuti durante la sessione di mercato estiva, che hanno portato ad un roster più giovane la squadra allenata da Dusko Ivanovic continua a sorprendere per la sua resilienza e determinazione.

Ogni partita è una prova di maturità per questa squadra, che partita dopo partita ha dimostrato di poter ribaltare situazioni che sembravano compromesse.

IL MANTRA DI IVANOVIC: DIFENDERE FORTE.

Il punto di forza dei bianconeri non risiede solo nei numeri offensivi, ma nella capacità di proteggere il proprio canestro. Anche quando l’attacco fatica a decollare, la Virtus riesce a restare in partita e non affondare grazie a una difesa attenta e organizzata, che spesso mette in crisi gli avversari.

La capacità di limitare i punti subiti diventa così il fondamento di vittorie fondamentali, dimostrando che la forza mentale e la determinazione possono compensare l’inesperienza o la stanchezza.

IL CONTRIBUTO DI TUTTI.

Un altro elemento distintivo di questa Virtus è la capacità di trovare eroi inaspettati. Se un giocatore non è al massimo, qualcun altro prende il suo posto con prestazioni decisive. Morgan ed Hackett, al momento, sono i due volti principali di questa Virtus che però ha già mostrato di plter trovare un contributo importante da parte di tutti i membri del roster.

Questo mix di gioventù, esperienza e adattabilità crea una squadra completa, capace di affrontare le sfide più difficili senza perdere la propria identità e il coraggio di lottare fino all’ultimo possesso. La sfida di EuroLega in programma giovedi pomeriggio, ore 17, contro il Dubai Basketball sarà un altro importante banco di prova per le V Nere, chiamate a vincere er restare a contatto con l’avversario zona play-in.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook