Ivanovic post Virtus-Udine: «Questa è una vittoria importante per noi»

La Virtus Bologna vince in casa e si regala 2 punti bellissimi contro l’Apu Udine, autrice di una prestazione generosa ma non sufficiente per espugnare il campo bianconero. Nel 90-86 finale a fare la differenza sono i 22 punti di Edwards ma soprattutto la tripla finale di Vildoza, letale sul pari a una manciata di secondi alla fine della gara. La squadra di Ivanovic festeggia, Udine si dispera per una ghiottissima occasione non sfruttata.

Le parole di Ivanovic post Virtus-Udine

Ecco il commento di coach Ivanovic a fine gara. «Gara difficile, questa è stata una vittoria importante per noi. Abbiamo iniziato bene da ambo i lati, soprattutto in attacco, ma quando abbiamo fatto dei cambi abbiamo perso il ritmo contro una squadra aggressiva come Udine con ottimi tiratori. Alla fine abbiamo avuto la pazienza di giocare fino alla fine e di raggiungere la vittoria» ha concluso il coach, soddisfatto per la vittoria.

