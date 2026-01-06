Ivanovic post Virtus-Zalgiris (83-79): «Questa vittoria è importantissima»

Epifania atipica ma vincente per la Virtus Bologna, che dopo le fatiche di Ercole porta a casa la posta sul piatto della prima gara del girone di ritorno di Eurolega. Prima il largo vantaggio, poi la lenta risalita lituana fino al pari che ha spaventato l’intera Virtus Arena. A sancire la vittoria bianconera è Edwards, che dalla lunetta congela il risultato per l’83-79 finale. La squadra di Ivanovic, quindi sale a quota 10 vittorie nel campionato europeo.

Le dichiarazioni di coach Ivanovic post Virtus-Zalgiris

Ecco le dichiarazioni di coach Dusko Ivanovic nel postgara. «Una buona difesa ci dà sempre la calma di gestire il gioco e vincere la partita, c’è stato qualche problema in transizione ma la difesa ci ha permesso di raggiungere con pazienza la vittoria, che per noi è importantissima. I rimbalzi non dipendono dai lunghi in campo ma come si lotta a rimbalzo, e per questo siamo riusciti a vincere questa battaglia. Non guardo la classifica, ci sono tante partite e andiamo avanti una alla volta, a me interessa che i ragazzi lottino e si divertano quando sono in campo».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook