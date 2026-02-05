Ivanovic: «Bisogna giocare con la giusta mentalità»

La Virtus Bologna, quarantotto ore dopo la sconfitta casalinga subita contro l’ASVEL, torna in campo per il round 27 di EuroLega in casa dell’Olympiacos. Le V Nere, ancora alle prese con una condizione fisica precaria, scenderanno in campo al Pireo per affrontare la formazione di Coach Bartzokas.

La partita, sulla carta proibitiva visto lo status dell’avversario e i problemi fisici avuti da Hackett e compagni nell’ultimo periodo, potrebbe comunque regalare delle sorprese visto che per continuare a sognare i play-in i bianconeri dovranno cercare di tornare da Atene con i due punti.

Le parole di Ivanovic alla vigilia di Virtus Bologna – Olympiacos

Alla vigilia della gara ha parlato il capo allenatore bianconero, Dusko Ivanovic:

«Non è il tempo di pensare. Domani giochiamo una partita difficile, come qualsiasi partita di Eurolega d’altronde: soprattutto quando si parla di un doppio turno. Credo potremo recuperare bene e andare in campo con la mentalità di poter vincere questa partita».

Queste, invece, le parole di Saliou Niang che nelle ultime settimane è stato tra i migliori tra le fila bianconere:

«Ci aspetta una partita molto dura, anche perché questo è un momento un po’ difficile per noi: sarà importante rimanere uniti. Conosciamo il nostro potenziale e sappiamo che possiamo vincere contro chiunque, perché lo abbiamo già dimostrato. Restiamo uniti e daremo il massimo come sempre».

Informazioni sulla gara

Olympiacos Piraeus vs Virtus Bologna, venerdì 6 febbraio ore 20.15 – Peace and Friendship Stadium (Atene)

ARBITRI: Milan Nedovic, Jordi Aliaga, Saso Petek.

DIRETTA: Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno.

Indisponibili Matt Morgan, Alessandro Pajola e Momo Diouf.

