Efes – Virtus: il pre partita di coach Dusko Ivanovic e Alen Smailagic

La Virtus Bologna è attesa da una trasferta di grande fascino e difficoltà sul parquet dell’Anadolu Efes Istanbul, in una nuova sfida di Eurolega che mette alla prova ambizioni e condizione fisica delle Vu Nere. Il match si giocherà domani, giovedì 12 febbraio alle ore 18.30 al Turkcell Basketball Development Center, con diretta televisiva su Sky Sport Basket e radiocronaca su Nettuno Bologna Uno. La direzione arbitrale sarà affidata a Perez, Pastusiak e Theis.

La squadra di Dusko Ivanovic arriva a questo appuntamento in un momento intenso della stagione, con un calendario fitto e diverse energie già spese. A complicare ulteriormente la preparazione della gara c’è l’assenza di Alessandro Pajola. L’Anadolu Efes, pur non vivendo la sua miglior annata in termini di continuità, resta una delle squadre più pericolose dell’Eurolega, forte di un roster profondo e di talento, soprattutto nel gioco interno e nel tiro da tre punti.

Le dichiarazioni pre-partita di Ivanovic e Smailagic

Queste le parole di coach Dusko Ivanovic alla vigilia della sida contro Efes:

«All’inizio l’Efes era una delle candidate alle prime posizioni, ma ha poi avuto problemi dovuti a numerosi infortuni, al cambio allenatore e all’aver dovuto lottare per posizioni che non rappresentano il loro vero livello. Adesso, dalle ultime due partite, hanno iniziato a giocare davvero bene aprendo il campo, con Poirier che ha dominato dentro l’area ed eccellenti percentuali da 3».

Ad aver parlato è stato anche Alen Smailagic:

«Sappiamo che loro sono una buona squadra e che stanno giocando bene in questo momento, anche se alcuni dei loro giocatori sono infortunati. Ci aspettiamo che scendano in campo e giochino con grande intensità. Noi cercheremo di trovare le energie necessarie. Penso che entrambe le squadre siano stanche, ma sappiamo che saranno pronti per giocare contro di noi e ci aspettiamo semplicemente di fare una buona partita».

