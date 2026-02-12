La Preview di Anadolu Efes Istanbul – Virtus Bologna

Questa sera, alle 18.30, la Virtus Bologna torna in campo in EuroLega ad Istanbul per affrontare l’Anadolu Efes. I bianconeri cercano continuità europea dopo i segnali incoraggianti arrivati in campionato. L’Efes, invece, punta a sfruttare il fattore campo per risalire una classifica che, al momento, non rispecchia il valore del roster turco.

La gara rappresenta un banco di prova importante per misurare lo stato di forma della Virtus Bologna in un momento chiave della stagione, tra calendario fitto e rotazioni da gestire.

IL PUNTO SULLA VIRTUS BOLOGNA.

La Virtus Bologna arriva a Istanbul con rinnovata fiducia, forte di una prestazione di carattere nell’ultimo turno di campionato che ha confermato la crescita del gruppo. Il rientro progressivo degli infortunati ha restituito profondità alle rotazioni e maggiore solidità difensiva, aspetti fondamentali per reggere l’intensità dell’EuroLega.

Dal punto di vista statistico, la Virtus produce più punti dell’Efes (82.1 contro 79.7) e mostra numeri migliori in valutazione media (88.9 di PIR), a conferma di una maggiore efficienza complessiva. Matt Morgan, miglior giocatore per indice di valutazione tra i bianconeri, resta il riferimento offensivo principale, capace di accendersi nei momenti chiave. Contro una squadra atletica come l’Efes, serviranno però anche l’energia di Niang a rimbalzo, la fisicità sotto canestro e una circolazione di palla fluida per attaccare una difesa che concede qualcosa sulle percentuali da due punti.

L’AVVERSARIO DI OGGI: ANADOLU EFES ISTANBUL.

L’Anadolu Efes Istanbul resta una delle squadre più pericolose del panorama europeo per talento individuale. Nick Weiler-Babb è il leader per PIR (12.3), mentre il peso offensivo è distribuito tra Shane Larkin, Jordan Loyd e Saben Lee.

Proprio le condizioni di Larkin rappresentano una delle grandi incognite del match, con il playmaker americano in dubbio per un problema all’inguine. In forte dubbio anche Isaia Cordinier e Rolands Smits, mentre Papagiannis è out per il resto della stagione. Per la Virtus Bologna sarà fondamentale controllare il ritmo, limitare le penetrazioni dei piccoli turchi e proteggere l’area, per portare la partita su binari favorevoli.