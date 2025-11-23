Ivanovic: «Ottima energia, abbiamo fatto prova di carattere»

La Virtus Olidata Bologna conquista un successo prezioso sul campo di Cantù, imponendosi 77-89 e confermando solidità, profondità e maturità gestionale in un momento di calendario estremamente intenso. La squadra ha dimostrato grande energia durante tutta la partita.

A meno di due giorni dalla vittoria europea contro il Maccabi, la squadra di Ivanovic ha mostrato un’identità chiara: ritmo controllato, impatto fisico costante, contributi diffusi e la capacità di reagire ai tentativi di rientro avversari. La Virtus ha mantenuto sempre il controllo emotivo e tecnico della partita, dimostrando una continuità che la conferma meritatamente in vetta alla classifica LBA.

LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA.

Al termine della gara, coach Dusko Ivanovic ha messo l’accento soprattutto sull’intensità dimostrata dalla squadra lungo tutto l’arco del match: «Ottima energia per 40 minuti, vittoria importante per noi contro un’ottima squadra, che ha eccellenti tiratori e condivide bene la palla, come testimoniano i 28 assist».

Il tecnico ha evidenziato come eventuali sbavature siano fisiologiche quando inserite in un contesto di aggressività positiva: «Abbiamo fatto qualche errore, ma se fatti con energia per noi non sono errori».

Spazio anche a un aggiornamento sulle condizioni di Alessandro Pajola, uscito durante la gara per un problema fisico: «Vediamo domani, speriamo non sia nulla di grave». Pajola aveva già subito un colpo durante la sfida vinta contro il Maccabi, motivo per cui ha giocato fasciato, ed oggi ha preso un’altra botta sempre nello stesso punto. Il capitano delle V Nere ha provato comunque a giocare, stringendo i denti per dare una mano ai compagni di squadra.

