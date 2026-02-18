Final Eight 2026: al via oggi la 50esima edizione della Coppa Italia!

E’ tutto pronto all’Inalpi Arena di Torino, dove quest’oggi prenderà il via la 50esima edizione della Final Eight di Coppa Italia. La manifestazione si svolgerà ancora nel capoluogo piemontese, ed è pronta a regalare spettacolo e sorprese.

LE INFORMAZIONI SUL TORNEO.

Il format è quello classico: otto squadre, quarti di finale, semifinali e finale con classiche sfide da dentro o fuori. Scopriamo insieme gli accoppiamenti dei quarti di finale

BRESCIA – UDINE.

La Germani Brescia arriva a Torino dopo essere stata per diverso tempo in testa alla classifica, anche se nelle ultime settimane sono arrivati due ko consecutivi, l’ultimo nel derby con Varese, che hanno abbassato la fiducia. In dubbio la disponibilità di Nikola Ivanovic.

L’APU Udine, neopromossa, ha voglia di stupire. Parliamo di una squadra ostica da affrontare, che quest’anno ha fatto vedere di essere capace di mettere in difficoltà chiunque. I leader sono Mirza Alibegovic e Semaj Christon porta talento ed esperienza, con Mekowulu e Spencer che stanno giocando una stagione di alto livello.

MILANO – TRIESTE.

L’Olimpia Milano, chiaramente, è una delle favorite. La Coppa Italia, però, negli ultimi anni ha regalato sorprese, con le principali candidate alla vittoria che per vari motivi non sono riuscite a portare a casa il successo finale.

Trieste, invece, si conferma una squadra imprevedibile. I biancorossi possono alternare grandi prestazioni a partite sottotono, ed il recente cambio in panchina potrebbe scuotere un ambiente che è alla ricerca di continuità.

VENEZIA – TORTONA.

La Reyer Venezia punta sulla solidità e sull’esperienza del proprio gruppo. Kyle Wiltjer sta giocando una grandissima stagione, ma non basta lui per portare a casa la vittoria. Servirà il supporto di tutto il roster che, anche quest’anno, punta a togliersi delle soddisfazioni.

Il Derthona Basket, invece, potrebbe regalare sorprese. Parliamo di una squadra imprevedibile, che ha in panchina un coach esperto come Mario Fioretti e che può contare su un giusto mix di esperienza e talento.

VIRTUS – NAPOLI.

La Virtus Olidata Bologna è l’altra grande favorita del torneo. Dopo anni di delusioni e bocconi amari, la formazione di coach Ivanovic punta al colpo grosso. Mancherà Pajola, assente per infortunio, ma le V Nere restano le candidate principali per vincere.

Occhio però a Napoli, che due anni fa fece l’impresa e portò a casa il trofeo. Il momento dei campani non è dei migliori, ma queste partite da dentro o fuori possono sempre regalare sorprese.

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO.

Quarti di finale

Brescia–Udine (oggi, h.18)

Milano–Trieste (oggi, h.20:45)

Venezia–Tortona (domani, h.18)

Virtus Bologna–Napoli (domani, h.20:45)

Semifinali

Gara 1 alle ore.18

Gara 2 alle 20:45

Finale

Palla a due alle ore 17

Tutte le gare saranno trasmesse su LBA TV, Sky Sport e, per semifinali e finale, anche su Cielo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook