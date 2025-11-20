Seguici su

BasketVirtus Bologna

Ivanovic: «Dovremo rispondere fisicamente e giocare in velocità»

Le dichiarazioni dei protagonisti alla vigilia di Virtus – Maccabi Tel Aviv

Pubblicato

21 ore fa

il

ivanovic Virtus Bologna
Foto Virtus

La Virtus Bologna torna davanti al suo pubblico per l’ultima partita stagionale al Paladozza, dove venerdì 21 novembre alle ore 20.30 affronterà il Maccabi Tel Aviv nel dodicesimo turno di Eurolega. Un appuntamento delicato per la squadra di coach Dusko Ivanovic, chiamata a reagire dopo il kappaò di Barcellona. Il match sarà diretto dagli arbitri Emin Mogulkoc, Jakub Zamojski e Anne Panther, con diretta su Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno.

Le V Nere arrivano alla sfida con due assenze: Brandon Taylor, fermato da una lesione muscolare di primo grado alla coscia sinistra e che verrà rivalutato tra 20 giorni, e Alen Smailagic, out per una contusione al piede destro con controlli previsti tra 10 giorni. Nonostante le difficoltà, Bologna punta a sfruttare il fattore campo e il calore del Paladozza per provare a imporre ritmo e solidità contro un avversario di alto livello

LE DICHIARAZIONI PRE-PARTITA.

Dichiarazioni

Coach Dusko Ivanovic ha presentato così la sfida contro gli israeliani:

«Il Maccabi è una squadra fisica in tutti i ruoli, giocano bene in transizione e vanno tanto a rimbalzo offensivo. Inoltre è una squadra intelligente, che gioca di squadra. Dovremo essere pronti a rispondere fisicamente perché penso che la partita potrebbe decidersi nei duelli in area. Sarà necessario dunque per noi correre e farci trovare pronti a rimbalzo».

Il capitano Alessandro Pajola ha aggiunto:

«Ci aspetta un’altra gara tosta, come sono tutte le gare di Eurolega sia in casa che in trasferta. Il Maccabi è una squadra che ha talento e sarà fondamentale per noi non avere cali di concentrazione nel corso di tutti i 40′, soprattutto in difesa. Dovremo sicuramente migliorare alcuni aspetti del nostro gioco e in generale essere più continui. Giocheremo in casa e quindi puntiamo anche molto sulla spinta dei nostri tifosi, come è sempre avvenuto fin qui in stagione».

