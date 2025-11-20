Ivanovic: «Dovremo rispondere fisicamente e giocare in velocità»

Dichiarazioni

Coach Dusko Ivanovic ha presentato così la sfida contro gli israeliani:

«Il Maccabi è una squadra fisica in tutti i ruoli, giocano bene in transizione e vanno tanto a rimbalzo offensivo. Inoltre è una squadra intelligente, che gioca di squadra. Dovremo essere pronti a rispondere fisicamente perché penso che la partita potrebbe decidersi nei duelli in area. Sarà necessario dunque per noi correre e farci trovare pronti a rimbalzo».

Il capitano Alessandro Pajola ha aggiunto:

«Ci aspetta un’altra gara tosta, come sono tutte le gare di Eurolega sia in casa che in trasferta. Il Maccabi è una squadra che ha talento e sarà fondamentale per noi non avere cali di concentrazione nel corso di tutti i 40′, soprattutto in difesa. Dovremo sicuramente migliorare alcuni aspetti del nostro gioco e in generale essere più continui. Giocheremo in casa e quindi puntiamo anche molto sulla spinta dei nostri tifosi, come è sempre avvenuto fin qui in stagione».