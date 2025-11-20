BasketVirtus Bologna
Ivanovic: «Dovremo rispondere fisicamente e giocare in velocità»
Le dichiarazioni dei protagonisti alla vigilia di Virtus – Maccabi Tel Aviv
La Virtus Bologna torna davanti al suo pubblico per l’ultima partita stagionale al Paladozza, dove venerdì 21 novembre alle ore 20.30 affronterà il Maccabi Tel Aviv nel dodicesimo turno di Eurolega. Un appuntamento delicato per la squadra di coach Dusko Ivanovic, chiamata a reagire dopo il kappaò di Barcellona. Il match sarà diretto dagli arbitri Emin Mogulkoc, Jakub Zamojski e Anne Panther, con diretta su Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno.
Le V Nere arrivano alla sfida con due assenze: Brandon Taylor, fermato da una lesione muscolare di primo grado alla coscia sinistra e che verrà rivalutato tra 20 giorni, e Alen Smailagic, out per una contusione al piede destro con controlli previsti tra 10 giorni. Nonostante le difficoltà, Bologna punta a sfruttare il fattore campo e il calore del Paladozza per provare a imporre ritmo e solidità contro un avversario di alto livello
LE DICHIARAZIONI PRE-PARTITA.
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook