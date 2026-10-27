I più presenti 15) Riccardo Morandotti

Riccardo Morandotti arrivò a Bologna nell’estate del 1991, dopo essersi messo in grande evidenza a Torino e Verona. La Virtus visse una bella stagione, grande protagonista nella massima competizione europea, dove il cammino si fermò proprio alle soglie della Final Four. Anche perché Ricky non c’era, fermato tempo prima per un problema al cuore. In campionato la squadra arrivò alla bella delle semifinali contro Pesaro, con Riccardo Morandotti che era rientrato da poco, una volta avuta l’idoneità per tornare a giocare.

I successi con le V nere

Poi vennero tre scudetti consecutivi, in cui Riccardo si mostrò, lui abituato ai grandi bottini, sempre di più per le sue doti difensive. Morandotti divenne così un giocatore totale, magari non più produttivo ed esplosivo come un tempo, ma molto funzionale ai successi della squadra. E quel trittico di vittorie fu celebrato con il libro “3 volte Virtus” proprio da Riccardo Morandotti, che nel frattempo aveva intrapreso anche l’attività di editore, con il negozio “Libri di Sport” nei pressi del palasport di Piazza Azzarita, e la casa editrice “Riccardo Morandotti editori”.

Il dopo basket di Riccardo Morandotti

Rimase a Bologna fino al 1998, contribuendo, anche se in modo più marginale, all’Eurolega e allo scudetto di quell’anno, rientrato dopo aver trascorso una parte della stagione precedente in prestito a Varese. Cos’ha fatto Riccardo Morandotti dopo essere stato un protagonista sul campo? Nella stagione 2002/03 per le V nere curò i rapporti con la tifoseria. In seguito ha curato il Museo Virtus, inaugurato nel settembre 2008, nell’impianto di Casalecchio. Subito dopo, dall’autunno 2008 all’inizio dell’estate 2009, di nuovo in ambito editoriale, è stato direttore responsabile di Virtussini Official Magazine, ma gli appassionati delle V nere ricordano soprattutto il Riccardo Morandotti vincente sul campo. Ha chiuso la sua esperienza in bianconero con 2236 punti realizzati in 319 gare ufficiali.

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