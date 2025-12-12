Ivanovic: «E’ mancata l’intelligenza necessaria nei momenti decisivi»

La Virtus Bologna cade per la prima volta tra le mura amiche in Eurolega. Le V Nere, dopo aver condotto la gara per 35’, si sono dovute arrendere all’Hapoel Tel Aviv che, dopo un lungo inseguimento, ha ribaltato la situazione negli ultimi cinque minuti del match, espugnando così la Virtus Arena.

Ai bianconeri resta sicuramente l’amaro in bocca, perché per come si era messa la gara le possibilità di vincere c’erano eccome. Il blackout prolungato al tiro nel momento cruciale dell’incontro è costato caro alle V Nere, che ora hanno poco tempo per rimuginare sulla sconfitta. Tra quarantotto ore, infatti, Pajola e compagni scenderanno in campo all’Unipol Forum di Assago per affrontare l’Olimpia Milano nella sfida di LBA.

LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA

Al termine della gara ha parlato in sala stampa il coach bianconero, Dusko Ivanović. Queste le sue dichiarazioni:

«Abbiamo giocato contro una grande squadra, ricca di esperienza. La mia impressione, però, è che abbiamo dato loro un bel regalo di Natale. Abbiamo perso troppi palloni, non siamo stati concentrati per tutta la gara. E’ mancata anche un po’ di intelligenza in determinati momenti del match, quando si poteva magari commettere qualche fallo in più».

«Non importa contro chi giochiamo, non siamo felici di perdere. Prima di ogni gara sappiamo di poter battere chiunque e forse questo aspetto è venuto a mancare nel finale di gara. Quello che possiamo fare in futuro e continuare a lottare, abbiamo dimostrato di poter giocare bene».

«Non sappiamo cosa accadrà durante una gara, noi la prepariamo e poi a parlare è il campo. So che in molte occasioni stasera abbiamo difeso bene gli 1vs1 ma nei momenti decisivi questo non è accaduto».

