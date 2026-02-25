Ivanovic: «Questo è il tipo di partita che dobbiamo giocare se vogliamo vincere»

La Virtus Bologna torna al successo in EuroLega, battendo il Barcellona per 85-80 al termine di una gara combattuta, che si è decisa nei secondi finali. Le V Nere, a lungo in controllo durante la gara, hanno dovuto faticare e non poco prima di spegnere le speranze dei blaugrana che, fino all’ultimo secondo, hanno provato a portare a casa i due punti.

In casa bianconera spicca la prestazione di Alen Smailagic, autore di 19 punti, 2 rimbalzi, 2 rubate ed un assist. Bene anche Carsen Edwards, fondamentale soprattutto in avvio e nel finale di gara, che ha chiuso la gara con 22 punti, 3 rimbalzi, 1 pallone recuperato ed un assist, Luca Vildoza e Momo Diouf. Le V Nere torneranno in campo giovedì 5 marzo, per giocare una trasferta insidiosa sul campo del Real Madrid.

LE DICHIARAZIONI DEL COACH.

Al termine della gara ha parlato il capo allenatore bianconero, Dusko Ivanovic, che ha così commentato la gara:

«Abbiamo giocato la gara che volevamo giocare, con aggressività in difesa. Abbiamo mosso bene la palla in attacco, giocando di squadra e trovando la migliore soluzione al tiro».

«Oggi abbiamo giocato bene in difesa ed abbiamo controllato la partita. Se non avessimo avuto quelle quattro palle perse nel finale sarebbe stato tutto più semplice. Ogni partita è diversa, i giocatori alternano prestazioni buone a meno buone ma non è semplice giocare con questi ritmi. Se vogliamo vincere, però, dobbiamo essere sempre concentrati e pronti per dare il 100%».

