Jakovljevic: «Contro Treviso ci concentreremo sul gioco di squadra»

La Virtus Olidata Bologna si prepara a tornare sul parquet della Virtus Arena per affrontare la Nutribullet Treviso Basket nella sfida in programma domani, domenica 18 gennaio, alle ore 19.00. Il match sarà trasmesso in diretta su LBA TV e Nettuno Bologna Uno e verrà arbitrato dal trio composto da Baldini, Borgioni e Dionisi.

Le V Nere cercano continuità davanti al proprio pubblico, pur dovendo fare i conti con le assenze di Aliou Diarra, Luca Vildoza e Alen Smailagic.

LE DICHIARAZIONI PRE-PARTITA.

Alla vigilia della gara ha parlato l’Assistant Coach bianconero, Nenad Jakovljevic, che ha presentato la sfida di LBA in programma domani:

«Contro Treviso ci aspetta una partita diversa da quella dell’andata, in quanto la squadra ha cambiato sia l’allenatore che alcuni giocatori. Oltre a questo non dobbiamo assolutamente farci ingannare dalla classifica attuale. Affrontiamo infatti una squadra molto aggressiva: Treviso è prima per falli subiti ed è una delle migliori a rimbalzo in attacco. Questi sono dati che rispecchiano l’energia che la squadra trevigiana mette in campo».

«Tanto in attacco parte dalle loro guardie e per questo sarà importante fermare in difesa soprattutto Weber, Abdur-Rahkam e Torresani, che sfruttano la loro velocità per andare al ferro e penetrano per creare tiri aperti per gli altri. Inoltre, difensivamente, andrà fronteggiata la versatilità dei lunghi Radosevic e Pinkins. Nella metà campo offensiva vogliamo dare continuità al gioco espresso nelle ultime partite. Preferiamo fare un passaggio in più piuttosto che un palleggio in più. Ci concentreremo quindi sul gioco di squadra, per poter valorizzare le nostre qualità individuali».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook