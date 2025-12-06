BasketVirtus Bologna
Jallow: «Vittoria importante, spinta del pubblico fondamentale»
Jallow racconta la vittoria arrivata grazie alla solidità mentale della squadra, sostenuta dai tifosi, decisa da giocate chiave
La Virtus Bologna supera Dubai al termine di una gara intensa, segnata da continui cambi di inerzia e da un finale che ha esaltato la capacità delle V Nere di rimanere compatte anche quando la pressione si fa alta. La squadra di Ivanovic, che nelle ultime settimane sta fornendo segnali sempre più convincenti di identità e continuità, trova ancora una volta nella difesa e nella lucidità delle scelte offensive gli elementi decisivi per portare a casa la vittoria.
Il contributo è arrivato in modo diffuso da tutti i reparti: Vildoza ha firmato 11 punti con 4 assist e un impatto determinante nei minuti conclusivi, Edwards ha chiuso come miglior realizzatore con 23 punti, mentre Alston e Hackett hanno dato sostanza nelle due metà campo. Tra i protagonisti anche Karim Jallow, presenza costante in difesa e buona energia nei 16 minuti trascorsi in campo.
LE PAROLE DI KARIM JALLOW.
Al termine della partita, Karim Jallow ha commentato a Nettuno Bologna Uno il successo e il significato di una vittoria arrivata con carattere:
«Una vittoria importante dopo essere usciti imbattuti nelle gare al PalaDozza anche alla Virtus Arena. I tifosi ci hanno sostenuto per tutta la partita, anche quando siamo andati sotto. Questo ci ha aiutato tantissimo a far sì che lo stesso clima del PalaDozza lo si ritrovasse anche alla Virtus Arena».
L’ala bianconera si è poi soffermata sulle fasi decisive della sfida, sottolineando la capacità della squadra di restare lucida nei possessi più pesanti:
«Nell’ultimo quarto la difesa è stata fondamentale. Abbiamo avuto in tre occasioni la possibilità di chiudere la gara, non ce l’abbiamo fatta. È riuscito a farlo Vildoza con le giocate chiave nel finale. Siamo davvero felici di quello che abbiamo fatto».
