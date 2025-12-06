Jallow: «Vittoria importante, spinta del pubblico fondamentale»

La Virtus Bologna supera Dubai al termine di una gara intensa, segnata da continui cambi di inerzia e da un finale che ha esaltato la capacità delle V Nere di rimanere compatte anche quando la pressione si fa alta. La squadra di Ivanovic, che nelle ultime settimane sta fornendo segnali sempre più convincenti di identità e continuità, trova ancora una volta nella difesa e nella lucidità delle scelte offensive gli elementi decisivi per portare a casa la vittoria.

Il contributo è arrivato in modo diffuso da tutti i reparti: Vildoza ha firmato 11 punti con 4 assist e un impatto determinante nei minuti conclusivi, Edwards ha chiuso come miglior realizzatore con 23 punti, mentre Alston e Hackett hanno dato sostanza nelle due metà campo. Tra i protagonisti anche Karim Jallow, presenza costante in difesa e buona energia nei 16 minuti trascorsi in campo.

LE PAROLE DI KARIM JALLOW.

Al termine della partita, Karim Jallow ha commentato a Nettuno Bologna Uno il successo e il significato di una vittoria arrivata con carattere:

«Una vittoria importante dopo essere usciti imbattuti nelle gare al PalaDozza anche alla Virtus Arena. I tifosi ci hanno sostenuto per tutta la partita, anche quando siamo andati sotto. Questo ci ha aiutato tantissimo a far sì che lo stesso clima del PalaDozza lo si ritrovasse anche alla Virtus Arena».

L’ala bianconera si è poi soffermata sulle fasi decisive della sfida, sottolineando la capacità della squadra di restare lucida nei possessi più pesanti:

«Nell’ultimo quarto la difesa è stata fondamentale. Abbiamo avuto in tre occasioni la possibilità di chiudere la gara, non ce l’abbiamo fatta. È riuscito a farlo Vildoza con le giocate chiave nel finale. Siamo davvero felici di quello che abbiamo fatto».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook