L’affascinante storia della Virtus Pallacanestro. Cinquantatreesima puntata.

Stagione 1999/00. La mancata qualificazione all’Eurolega mette a rischio tante conferme ma alla fine restano Danilovic, Rigaudeau, Sconochini, Abbio, Frosini, Binelli. Arrivano Ekonomou, e Stombergas, fresco campione d’Europa. In bianconero anche Michael Andersen, danese proveniente dall’Aek Atene, David Andersen, australiano di passaporto danese. Alla Virtus anche due cavalli di ritorno, il nazionale Davide Bonora e Luca Ansaloni, cresciuti nelle giovanili Virtus e ora di rientro alla base. Stagione costellata da tantissimi infortuni. La Supercoppa sfuma, vince Varese, ma la Virtus è senza David Andersen, Danilovic, Rigaudeau, Sconochini e Frosini.

Dopo la Supercoppa sfumano per la Virtus anche Coppa Italia e Saporta Cup

Alla final eight di Coppa Italia crollo nella finale contro la Benetton. In Saporta dopo il girone la Virtus elimina Bonn, Francoforte, Valencia e in semifinale Vilnius (senza Rigaudeau, Danilovic, Bonora e Frosini) vincendo di 12 punti al ritorno dopo il meno dieci dell’andata, ma nella finale di Losanna perde dall’Aek. In questa manifestazione il 12 ottobre contro il Norrkoping, vincendo di 55 punti la Virtus ha uguagliato il maggior distacco nella sua storia, che aveva ottenuto contro la Ginnastica Goriziana nel 1961. Per la prima volta dopo 8 anni la Virtus non vince alcun trofeo.

La scomparsa di Chicco Ravaglia

Il 23 dicembre era scomparso Chicco Ravaglia, cresciuto in Virtus e decisivo nella Coppa Italia 1997. Dopo un lungo stop per un infortunio al ginocchio era approdato a Cantù e proprio dopo una bellissima gara da lui disputata, tornando a casa per trascorrere le festività natalizie, nei pressi di Piacenza un incidente gli fu fatale.

