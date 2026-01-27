L’affascinante storia della Virtus Pallacanestro. Quarantunesima puntata.

Per la stagione 1984/85 squadra confermata, ma Van Breda ha problemi di schiena e c’è anche la Coppa dei Campioni. In campionato la Virtus acciuffa i playoff all’ultima giornata vincendo a Udine, poi superati gli ottavi contro Treviso, V nere eliminate da Milano nei quarti. Fuori nei quarti anche in Coppa Italia, la vittoria di tre punti a Torino è vanificata dal meno otto casalingo.

La Virtus male anche in Coppa dei Campioni

Nel girone di semifinale di Coppa Campioni un misero ultimo posto con due sole vittorie in dieci partite. Ci si consola con la conferma dello scudetto cadetti. La brutta annata costa il posto a Bucci, arriva Sandro Gamba, dopo una brillante esperienza come allenatore in nazionale. Al posto di Van Breda ecco Sam Williams, reduce da due stagioni ai Philadelphia 76ers, dove ha cominciato ad assaggiare il mondo NBA, dopo un breve primo approccio ai Golden State Warriors. Dopo quattro stagioni se ne va anche Elvis Rolle e al suo posto, in attesa di trovare di meglio, viene arruolato a gettone Jim Oliver Smith, sostituito dopo qualche giornata di campionato da Meriweather, un lungo passato NBA, ma un po’ logoro.

Le cose non vanno bene neppure nel 1985/86

Il suo esordio è dei più promettenti, 27 punti a Pesaro, in una partita che passerà alla storia per l’insolita tenuta della Virtus nel primo tempo: sotto la solita maglia nera da trasferta, i pantaloncini gentilmente prestati dalla squadra di casa, infatti quelli bianconeri, dimenticati a Bologna arriveranno nell’intervallo nella città marchigiana e saranno indossati solo nella ripresa. Poi però Big Joe raramente farà vedere altri grandi sprazzi. Williams, dopo una vittoria a Treviso verrà giudicato addirittura psicolabile dal suo allenatore: sul più quattro fece fallo allo scadere su Marietta che tirava da tre, canestro e aggiuntivo e meno male che la Virtus poi vinse al supplementare. Virtus solo settima a fine stagione regolare e subito fuori negli ottavi contro Roma. Fuori nei quarti in Coppa Italia, più 3 in casa contro Pesaro ma meno 4 nelle Marche. Scudetto per gli juniores.

