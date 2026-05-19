L’affascinante storia della Virtus Pallacanestro. Settantatreesima puntata.

Stagione 2018/19. Novità in società, con Alessandro Della Salda Amministratore delegato e Marco Martelli, bolognese doc, come direttore sportivo. Restano in maglia Virtus solo i tre sotto contratto, Aradori, Pajola e Baldi Rossi, viene fatto firmare un triennale a Berti, gli altri 8 sono nuovi: Taylor, Cournooh, Cappelletti, Punter, Martin, M’Baye, Kravic, Qvale. L’allenatore è l’esperto Sacripanti. A fine andata la Virtus è ottava, ultima di un terzetto a quota 16. Alla Final Eight di Coppa Italia di Firenze batte Milano, ma perde da Cremona. In Champions League, finalmente si torna in Europa, la Segafredo vince il girone, poi pareggia in terra francese, contro Les Mans, il 5 marzo nell’andata degli ottavi.

La scomparsa di Alberto Bucci, uomo Virtus

Il 9 marzo scompare Alberto Bucci, fondamentale da allenatore per tante vittorie e da presidente, soprattutto nel passaggio dalla Legadue all’era Zanetti. Lo sostituirà Sermasi, poi dalla fine del 2021 lo stesso Zanetti. Il giorno dopo la Virtus perde 96-94 a Cantù nonostante i 36 punti di Punter. Sacripanti viene esonerato al suo posto Djordjevic. La Virtus batte Le Mans 83-58 nel ritorno, poi elimina un’altra francese, Nanterre, comune del circondario di Parigi, rimontando il meno 8 dell’andata con un +15 al ritorno. Si va alla Final Four.

Male in campionato

Quattro giorni dopo la Virtus perde in casa contro l’ultima, Pistoia (in campionato Djordjevic, dopo le prime due vittorie ha un cammino difficile e alla fine la squadra sarà undicesima ed esclusa dai playoff). La sera di quella sconfitta, Moreira (arrivato a gennaio), Taylor, Punter, Martin e Chalmers (la stella Nba arrivata da poco più di un mese) vanno in discoteca a Milano e ne nasce un caos eccessivo. La squadra comunque si compatta, Djordjevic tocca le corde giuste e a inizio maggio c’è molta attesa per la Final Four di Anversa.

Trionfo europeo per la Virtus ad Anversa

Netta vittoria contro Bamberg in semifinale, poi la Virtus affronta Tenerife, va a più 18 sia nel secondo sia nel terzo quarto, ma nel finale gli spagnoli arrivano a meno sei e qui ci pensa Chalmers: entrata mancina, arresto, giro e tiro, solo rete. La Virtus riparte e chiude 73-61. È la quinta coppa europea. Due gare vinte senza mai andare in svantaggio. L’MVP è Punter. Arriva anche lo scudetto 3 contro 3 under 18.

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