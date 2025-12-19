L’affascinante storia della Virtus Pallacanestro. Trentesima puntata.

L’inizio del campionato 1972-73 è in salita: subito sconfitta a Venezia ma la gara è avvolta dal giallo. in Serie A quattro squadre, Gorena Padova, Saclà Asti, Forst Cantù e appunto la Splugen Venezia hanno il palazzetto dello sport non regolamentare. Il giovedì precedente l’inizio del campionato con una raccomandata la Federazione autorizza le quattro società a giocare su questi campi, purché siano rispettati alcuni vincoli, tra i quali la distanza di almeno due metri dal campo del pubblico.

Esordio giallo contro la Reyer

Prima dell’incontro Porelli chiede il rispetto della norma, ma in realtà si comincia a giocare con gli spettatori a distanza non regolamentare. I dirigenti della Reyer invitano i bolognesi alla sportività. Sostengono che, dopo aver fatto alzare gli spettatori della prima fila, manchino solo 4 cm alla distanza prevista dalle norme. In realtà il referto indicherà che solo un lato fu liberato e che si è comunque cominciato a giocare con il pubblico distante dal campo su tutti i quattro lati molto meno di 2 m. Dopo la sconfitta per 81-78 (nonostante i 41 punti di Fultz), la Virtus presenta reclamo. L’incontro fu in un primo tempo dato vinto alla Virtus per 2-0, poi dopo ricorsi e polemiche sarà fatto ripetere a fine marzo. Quando si giocò la ripetizione mancavano quattro gare al termine del torneo e l’incontro fu vinto ancora dalla Reyer 94-78. Dopo questo esordio contestato, altre 2 sconfitte e ben 7 nelle prime 10 gare. Tra i 3 successi spicca quello nel derby, con 23 punti di Fultz e 21 di Serafini.

Nel ritorno contro la Reyer decisivo Fultz

All’undicesima giornata vittoria di un punto sul Saclà, con i bianconeri bravi a gelare il pallone negli ultimi secondi, ma grande è l’attesa per il ritorno contro la Reyer. I bolognesi sembrano in controllo della gara, 46-33 all’intervallo, dopo essere stati anche a più 17. I bianconeri, però, si addormentano e Guadagnino con due tiri liberi sorpassa 77-78. Venezia con 30 secondi da giocare e palla in mano deve solo mantenere il controllo della sfera per vincere. Guadagnino, però, si fa rubare palla da Fultz a pochi secondi dal termine e Kociss vola a segnare il canestro della vittoria per 79-78 quando sta per suonare la sirena. Per l’americano 32 punti.

Vinti dalla Virtus entrambi i derby di campionato

Delle successive 10 gare, la Virtus ne vince solo due, poi due successi nelle ultime due partite. Cala un po’ la percentuale di vittorie, 12 su 26 gare, sesto posto finale, ma con più successi ci sono solo Varese, Simmenthal Milano e Cantù. Vinti entrambi i derby di campionato contro la Fortitudo, è la prima volta. Delusione per l’uscita dalla Coppa Italia, per mano proprio della Fortitudo, sul campo neutro di Cremona, sette giorni dopo la fine del campionato.

