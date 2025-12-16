L’affascinante storia della Virtus Pallacanestro. Ventinovesima puntata.

Nel 1971/72 tre sconfitte nelle prime quattro gare, costano la panchina a Vittorio Tracuzzi; a sostituirlo arriva Nico Messina e la Virtus rinasce. Batte la Stella Azzurra con 37 punti di John Fultz, il nuovo americano che fa impazzire le ragazze di Bologna, e 21 di Pierangelo Gergati, che per tre stagioni volerà in contropiede con la V nera sul petto. La Norda cade a Milano contro la Mobilquattro solo dopo due supplementari.

La Virtus batte Simmenthal e Fortitudo tra fine dicembre e inizio gennaio

Le V nere vincono a Udine, poi il Simmenthal cade in Piazza Azzarita due giorni prima di Natale, 82-79 con 35 di Kociss, uno dei soprannomi dell’americano della Norda con la celeberrima fascia fermacapelli. Il 2 gennaio arriva anche la vittoria nel derby davanti a un palasport strapieno. Il periodo felice si chiude con la vittoria su Pesaro, con 38 punti di Fultz, dopodiché arrivano 5 sconfitte in fila. I bianconeri reagiscono con tre vittorie consecutive, poi alti e bassi e quinto posto finale, con un bilancio in pareggio di vittorie e sconfitte.

Fultz capocannoniere

Fultz è capocannoniere a un nonnulla dai 30 punti di media. La Coppa Italia si ferma ai quarti contro la Mobilquattro, dopo aver eliminato Goriziana e Partenope (45 punti di Fultz, record virtussino per quella manifestazione). A ottobre c’era stato il secondo posto nel torneo organizzato per festeggiare il centenario della SEF Virtus, la casa madre. Il 14 maggio 1972 la Norda juniores allenata da Ettore Zuccheri, batte la Mobilquattro a Castelfranco Veneto, con 26 punti realizzati da Loris Benelli, e vince il secondo scudetto giovanile delle V nere.

