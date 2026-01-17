Virtus: Saliou Niang è l’MVP della 22° Giornata di EuroLega

La Virtus Bologna si gode una serata da incorniciare e un protagonista assoluto: Saliou Niang. Nella vittoria esterna per 72-80 contro Dubai Basketball, il classe 2003 ha firmato una prestazione monumentale che gli è valso il titolo di MVP del Round 22 di EuroLeague.

Un riconoscimento meritato, arrivato al termine di una gara dominata su entrambi i lati del campo, nella quale Niang ha trascinato i bianconeri con energia, fisicità e una presenza costante nei momenti chiave. Per la Virtus, successo pesante in trasferta e ulteriore segnale di crescita, guidato da un giovane che continua a bruciare le tappe.

NIANG DA RECORD, LA VIRTUS VOLA A DUBAI.

I numeri raccontano solo in parte l’impatto di Saliou Niang: 17 punti con 6/9 da due e 5/7 ai liberi, ma soprattutto 17 rimbalzi, a cui ha aggiunto 3 assist, 2 recuperi, 1 stoppata e 6 falli subiti, per un PIR complessivo di 36, il più alto dell’intero turno. Un dato che entra direttamente nella storia del club: i 17 rimbalzi eguagliano il record Virtus in una singola partita, che resisteva dal 2001 ed era detenuto da Rashard Griffith.

Una prestazione totale, suggellata anche dalla doppia doppia, una delle tre registrate nel Round 22. Niang ha dimostrato che l’impatto va oltre il tabellino.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook