Pajola operato: stagione finita per il playmaker della Virtus Bologna

Brutte notizie in casa Virtus Bologna. Dopo l’operazione al ginocchio destro effettuata nei giorni scorsi, è arrivata anche l’ufficialità sulle condizioni di Alessandro Pajola: il playmaker bianconero non tornerà a disposizione prima della fine della stagione. Una perdita pesante per la Virtus, che dovrà rinunciare a uno dei propri leader difensivi proprio nella fase più delicata dell’annata.

L’intervento chirurgico era già stato reso noto circa tre giorni fa, ma nella giornata odierna il club ha comunicato i tempi di recupero e la conclusione anticipata della stagione del numero 6 virtussino.

IL COMUNICATO DELLA VIRTUS BOLOGNA.

La Virtus Bologna ha spiegato che Pajola è stato sottoposto a una meniscectomia selettiva esterna per la rottura a flap del corno anteriore del menisco esterno del ginocchio destro. Il giocatore ha già iniziato il percorso di riabilitazione e le cure specifiche, con tempi di recupero stimati tra le 8 e le 10 settimane.

Uno stop importante, soprattutto considerando il valore del playmaker all’interno delle rotazioni di coach Nenad Jakovljevic. Energia, pressione difensiva e leadership sono caratteristiche che Pajola ha garantito per tutta la stagione, anche convivendo con diversi problemi fisici.

IL MESSAGGIO SOCIAL DEL GIOCATORE BIANCONERO.

Attraverso un post pubblicato sui social, Pajola ha espresso tutta la propria amarezza per il nuovo stop:

Non c’è niente di più doloroso per me che stare nuovamente seduto e non poter aiutare i miei compagni

Il playmaker ha poi assicurato il proprio sostegno alla squadra fino al termine della stagione, ricevendo immediatamente messaggi di affetto da tifosi e compagni. Un segnale del forte legame che unisce Pajola all’ambiente Virtus Bologna.

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