Bologna-Italiano, addio sempre più vicino: c’è l’offerta del Napoli

Se ne parla da settimane, anzi da mesi. Ora però lo scenario fino a questo momento ipotetico sta diventando realtà: Vincenzo Italiano è pronto a lasciare il Bologna, direzione Napoli. Il tecnico nativo di Karlsruhe ha incontrato, coi suoi agenti, Aurelio De Laurentiis e la dirigenza azzurra oggi a Roma.

L’offerta è sul tavolo, ora resta solo l’ultimo passaggio: accettarla. L’ipotesi è un contratto biennale con opzione per una terza stagione con un ingaggio almeno intorno ai 4 milioni all’anno (a Bologna percepisce 3 milioni). Il dado comunque è tratto: Vincenzo lascerà la città delle Due Torri, come paventato per settimane e come ipotizzato da lui stesso ieri a Repubblica.

Italiano, senza rivali nelle idee del Napoli

Negli ultimi giorni, e soprattutto ieri con il mega esonero in casa Milan che ha compreso anche Massimiliano Allegri, si era fatta strada l’ipotesi che potesse essere il livornese a raccogliere l’eredità di Antonio Conte. In realtà l’incontro di oggi alla FilmAuro sta sgomberando ogni dubbio.

Vincenzo Italiano viaggia da Bologna verso Napoli, passando da Roma, sede operativa di Aurelio De Laurentiis. E non c’è Allegri che tenga, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano. Non ci sono rivali per la panchina partenopea che convincano il presidente azzurro e il suo staff più dell’allenatore siciliano.

E l’incontro con il Bologna?

L’atteso incontro di Italiano con il Bologna, più volte rinviato, è evidentemente avvenuto nelle scorse ore o si terrà semplicemente per confermare quel che è chiaro: il tecnico andrà a Napoli. Ma, questo non significa che l’allenatore non avesse già comunicato alla società rossoblù le sue intenzioni.

I rossoblù erano certamente informati dell’intenzione del tecnico di guardarsi attorno e anche incontrare altre società. I rapporti tra le parti sono ottimi e come ha detto il mister dopo l’ultima gara: «I contratti contano e non contano, quello che è importante sono i rapporti». E certamente l’addio tra Italiano e il Bologna sarà più che cordiale.

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