Alston Jr: «Concentrati e fedeli al piano partita, così controlliamo il ritmo»

Nella vittoria della Virtus Olidata Bologna sul campo di Cremona ha avuto un peso specifico anche Derrick Alston Jr., protagonista di una prestazione completa. L’esterno bianconero ha chiuso la gara con 18 punti in 31 minuti, aggiungendo 6 rimbalzi e una valutazione di 15, confermandosi una pedina importante nelle rotazioni virtussine.

PIANO PARTITA, RITMO E CONTRIBUTO DEL GRUPPO.

Nel post partita, Alston Jr. ha sottolineato l’approccio mostrato dalla squadra: «Siamo stati concentrati ed abbiamo rispettato il piano partita». Un aspetto fondamentale contro un avversario insidioso: «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, Cremona è una buona squadra che tira molto da tre ma siamo stati bravi a controllare il ritmo dall’inizio alla fine».

L’attenzione si è poi spostata sul valore del collettivo in una stagione ricca di impegni: «Giochiamo tante partite, abbiamo bisogno del contributo di tutti perché la stagione è lunga e richiede uno sforzo molto grande». Una filosofia confermata anche a Cremona: «Anche oggi è successo questo, tutti coloro che sono entrati in campo hanno dato il proprio contributo».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook