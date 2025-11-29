Virtus Bologna: una pausa preziosa per ricaricare le energie e ripartire

Weekend atipico in casa Virtus Bologna, con il campionato fermo per gli impegni delle Nazionali e le V Nere impegnate in un lavoro mirato alla Virtus Arena e in Porelli. Una sosta che arriva dopo un ciclo durissimo tra LBA ed Eurolega, nel quale i bianconeri hanno giocato a ritmi serrati, sfidando consecutivamente alcune tra le migliori squadre d’Europa. La sconfitta in volata sul campo del Fenerbahce, maturata solo negli ultimi secondi, ha messo in luce tanto i passi avanti della squadra quanto i dettagli ancora da migliorare. Ora la pausa diventa l’occasione ideale per ricaricare le batterie, recuperare gli infortunati e preparare al meglio un mese di dicembre cruciale.

DALLA CRESCITA NELLE TRASFERTE AL FORTINO CASALINGO

La Virtus chiude la prima parte della stagione europea con un quadro più positivo di quanto previsto in estate. Dopo le difficoltà iniziali a Valencia, Parigi, Kaunas e Monaco, la squadra di Dusko Ivanovic ha intrapreso una crescita lineare, culminata nelle ottime prove di Barcellona e Istanbul, dove solo episodi nei possessi finali hanno negato una vittoria che avrebbe dato ulteriore slancio. La capacità di tenere il punteggio basso contro il Fenerbahce, di competere sul piano fisico e di rispondere con energia dalle proprie rotazioni — da Jallow a Diouf, da Pajola fino ai contributi di Morgan e Alston — conferma la solidità del gruppo.

Accanto alle difficoltà in trasferta si staglia però un dato che pesa: tra le venti squadre di Eurolega, una sola è ancora imbattuta in casa, ed è proprio la Virtus. Un equilibrio prezioso, frutto di un’identità sempre più chiara e della crescita di giocatori alla prima esperienza a questi livelli come Niang, Diarra, Jallow e Alston, insieme ai progressi di Vildoza e del sempre più responsabilizzato Diouf.

LAVORO, RECUPERI E UN DICEMBRE CARICO DI APPUNTAMENTI.

In questi giorni di stop lo staff sta gestendo il recupero degli infortunati: Smailagic potrebbe tornare già contro Dubai, mentre per Taylor i tempi di attesa sono più lunghi. Nel frattempo, la squadra prepara un trittico casalingo in Fiera ricco di significati: la “White Out Night” contro Dubai (5 dicembre), la “Belinight” contro Tortona (8 dicembre) e la sfida all’Hapoel Tel Aviv (12 dicembre), con l’auspicio che le annunciate manifestazioni restino pacifiche.

La Virtus ripartirà con energia, consapevole della strada fatta e degli ampi margini ancora da esprimere.

