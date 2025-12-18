Alston Jr: «Orgoglioso della prova di squadra vista contro il Partizan»

La Virtus Bologna conferma solidità e ambizioni europee passando con autorità sul parquet del Partizan Belgrado, superato 86-68 nella sfida valida per la 16ª giornata di EuroLega. Le V Nere hanno offerto una prestazione completa, fatta di intensità difensiva, pazienza offensiva e grande attenzione ai dettagli, riuscendo a spegnere progressivamente l’energia dei serbi davanti al proprio pubblico.

Dopo un avvio equilibrato, la squadra bianconera ha preso il controllo del match grazie a una difesa asfissiante e a un attacco ben distribuito, che ha coinvolto tutti gli effettivi. Il risultato è stato un successo netto, costruito minuto dopo minuto, che certifica la crescita del gruppo e la capacità di esprimersi ad alto livello anche in un contesto ambientale complicato. Un’iniezione di fiducia importante, soprattutto in vista del prossimo impegno europeo: domani, venerdì alle ore 20.45, sempre a Belgrado, la Virtus tornerà in campo per affrontare la Stella Rossa, completando una doppia trasferta serba tanto affascinante quanto impegnativa.

Le parole di Alston Jr.

Tra i protagonisti della serata spicca Derrick Alston Jr., autore di una prova solida e concreta, specchio dello spirito mostrato dall’intera squadra. Nel post partita l’esterno bianconero ha messo l’accento sul valore del successo e sull’atteggiamento difensivo della Virtus:

«È bello vincere, ancora di più quando questo accade in trasferta su un campo caldo come quello di Belgrado. Sono orgoglioso della prova di squadra vista oggi».

Alston Jr. ha poi sottolineato l’importanza del lavoro fatto dietro:

«In difesa abbiamo fatto molto bene, abbiamo rispettato il piano partita e questa buona difesa ci ha permesso di giocare bene anche in attacco».

Un equilibrio, quello tra le due metà campo, che rappresenta uno dei punti di forza della Virtus in questa fase della stagione. Infine, lo sguardo è già rivolto al futuro, senza però dimenticare quanto fatto:

«Pensiamo una partita alla volta, sappiamo che ora dobbiamo affrontare la Stella Rossa ma bisogna anche godersi la vittoria contro il Partizan».

