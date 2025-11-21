La Preview di Virtus Bologna – Maccabi Tel Aviv

Clima di grande attesa al Paladozza, dove questa sera alle 20.30 la Virtus Bologna ospiterà il Maccabi Rapyd Tel Aviv nel dodicesimo turno di Eurolega. Una sfida che mette di fronte due squadre con caratteristiche molto diverse ma accomunate dall’urgenza di consolidare il proprio percorso europeo.

Le V Nere cercano risposte immediate dopo il kappaò di Barcellona, mentre il Maccabi arriva forte di numeri offensivi importanti e di una struttura fisica che può creare più di un problema. La gara, diretta dagli arbitri Emin Mogulkoc, Jakub Zamojski e Anne Panther, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Basket e su Nettuno Bologna Uno.

VIRTUS: SPINTA DEL PALADOZZA E IDENTITA’ DA RITROVARE.

La Virtus arriva all’appuntamento casalingo con alcune incognite legate agli infortuni di Brandon Taylor e Alen Smailagic, entrambi indisponibili e in fase di rivalutazione. Coach Dusko Ivanovic dovrà ridisegnare le rotazioni, puntando sulla solidità del gruppo e sull’energia che storicamente il Paladozza sa trasferire alla squadra.

Nonostante le difficoltà, la Virtus ha tutte le intenzioni di proporre una partita fisica, intensa, determinata, come sottolineato dal coach alla vigilia: «Il Maccabi è una squadra fisica in tutti i ruoli, giocano bene in transizione e vanno tanto a rimbalzo offensivo. Sarà necessario dunque per noi correre e farci trovare pronti rimbalzo». Concetto ribadito anche dal capitano Alessandro Pajola: «Sarà fondamentale per noi non avere cali di concentrazione nel corso di tutti i 40′, soprattutto in difesa. Puntiamo molto sulla spinta dei nostri tifosi».

Per la Virtus, la chiave sarà limitare l’impatto fisico degli israeliani nei pressi dell’area, controllare i rimbalzi e mantenere costante l’intensità su tutti i fronti.

L’AVVERSARIO DI OGGI.

Il Maccabi si presenta a Bologna con una struttura solida e un attacco produttivo: 89.1 punti di media, frutto del 52.9% da due e del 33.9% dall’arco. La squadra di Oded Kattash è fra le più fisiche della competizione, dominante a rimbalzo con 34.6 carambole di media, di cui 12.7 offensive.

Il punto di riferimento è Jaylen Hoard, miglior realizzatore e rimbalzista con 13.1 punti e 7.1 rimbalzi, seguito dalla pericolosità di Lonnie Walker IV (13.7 punti) e dalla solidità interna di Roman Sorkin (13.0 punti con il 63.5% da due). Occhi puntati anche su Tamir Blatt, vero motore del gioco con 5.5 assist a partita.

Numeri che raccontano una squadra completa, fisica, profonda e capace di colpire in molti modi: un test complesso per la Virtus, che dovrà imporre ritmo e aggressività per controllare l’inerzia.

