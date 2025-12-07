Jakovljevic: «Contro Tortona servirà la nostra migliore versione»

La Virtus Olidata Bologna torna protagonista in campionato nel match di domani, lunedì 8 dicembre alle ore 18.30, quando alla Virtus Arena andrà in scena la sfida contro la Bertram Derthona Tortona. Una gara importante per la corsa bianconera e resa ancora più speciale dal programma dedicato alla Belinight, che accompagnerà i tifosi per l’intera serata. L’evento prevede un ricco calendario: Meet&Greet dalle 17.30 alle 18.10, una celebrazione a bordocampo alle 18.15 e il tradizionale 3 Point Contest nell’intervallo. Vista l’affluenza prevista, la società consiglia di presentarsi con anticipo.

A disposizione di coach Banchi torna anche Brandon Taylor, rientrato nel gruppo per il match. La partita sarà diretta dagli arbitri Grigioni, Gonella e Borgo, mentre la copertura televisiva sarà garantita da LBA TV, Sky Sport Basket, Cielo e Nettuno Bologna Uno.

LE PAROLE DELL’ASSISTANT COACH.

Alla vigilia dell’incontro, l’assistant coach Nenad Jakovljevic ha presentato la sfida contro Tortona, soffermandosi sulle insidie che la formazione piemontese porta con sé:

«Dopo la sosta torniamo a giocare anche in campionato davanti al nostro pubblico contro una squadra che per ora ha dimostrato di essere uno dei migliori attacchi del campionato italiano. Coach Fioretti può contare su gerarchie ben chiare, grazie alle quali riesce a mettere in risalto le qualità individuali dei giocatori che ha a disposizione».

«Molto di Tortona parte dal reparto delle guardie, con Vital e Hubb che sono in grado di creare per se stessi ma anche per gli altri mentre sotto canestro la squadra piemontese può contare sulla qualità di Olejnickaz e l’esperienza di Biligha, oltre alla versatilità di Gorham e Chapman. Dalla panchina Strautins e Baldasso sono in grado di trovare canestri importanti soprattutto dall’arco dei tre punti e Pecchia è in grado di essere aggressivo soprattutto difensivamente. Per raggiungere la vittoria servirà la migliore versione di noi stessi, partendo dall’approccio difensivo grazie al quale dovremo sfruttare poi le nostre qualità offensive in transizione e a difesa schierata».

