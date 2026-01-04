Il caso Trapani e le conseguenze sulla LBA

Niente palla a due alla Virtus Arena: la Trapani Shark ha ufficializzato la propria rinuncia alla trasferta di Bologna e la gara odierna contro la Virtus verrà assegnata d’ufficio ai bianconeri con il punteggio di 20-0. Una serata che, per la squadra di Dusko Ivanovic, avrebbe dovuto rappresentare la naturale prosecuzione dell’entusiasmo europeo dopo il successo su Milano in EuroLeague, ma che si trasforma invece in un passaggio emblematico di una crisi profonda che coinvolge l’intera LBA.

Dal punto di vista regolamentare, la Virtus incasserà due punti senza scendere in campo, allungando così la propria corsa in classifica. Per Trapani, invece, scatteranno nuove sanzioni ufficiali: una multa da 50mila euro e un punto di penalizzazione. La comunicazione della rinuncia è arrivata nei tempi previsti dal regolamento, evitando conseguenze economiche ancora più pesanti, ma il segnale resta fortissimo. La decisione del club siciliano non è un episodio isolato, bensì il sintomo di una situazione ormai al limite.

SANZIONI E IL RISCHIO DI STRAVOLGERE LA STAGIONE.

La rinuncia di oggi rappresenta il primo gradino di una scala disciplinare ben definita. Una seconda mancata presentazione, a partire dalla prossima gara di campionato, comporterebbe l’esclusione dalla LBA e una maxi multa che può arrivare fino a 600mila euro. Uno scenario che avrebbe effetti diretti anche sulla Virtus e sulle altre squadre di vertice, aprendo il delicato tema della validità dei risultati.

Il punto chiave riguarda infatti l’omologazione delle partite già disputate. Se Trapani dovesse riuscire a presentarsi in campo prima della conclusione del girone d’andata, la Lega potrebbe decidere di mantenere validi i risultati fin qui ottenuti, comprese le eventuali sconfitte a tavolino. In caso contrario, l’ipotesi dell’annullamento di tutte le gare giocate dalla Shark diventerebbe concreta, con una classifica completamente riscritta.

Per la Virtus Bologna, questo significa vivere una fase di incertezza che va oltre il campo. I due punti conquistati oggi sono certi nell’immediato, ma restano legati a un quadro regolamentare in evoluzione. In un campionato già condizionato da impegni europei e calendari compressi, la crisi di Trapani rischia di diventare un precedente pesante, capace di incidere sugli equilibri sportivi e sulla credibilità complessiva della competizione.

In attesa delle prossime scadenze disciplinari e dei verdetti della giustizia sportiva, la Virtus guarda avanti, consapevole però che la stagione LBA potrebbe essere segnata non solo dai risultati sul parquet, ma anche da decisioni prese lontano dal campo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook