Vildoza: «Anche nei momenti difficili abbiamo combattuto»

Colpo esterno di grande valore per la Virtus Bologna, che espugna il Principato al termine di una sfida intensa e combattuta contro il Monaco. In un palazzetto caldo e contro un avversario di altissimo livello, le V Nere hanno mostrato carattere, resilienza e solidità mentale, riuscendo a ribaltare l’inerzia del match nel momento decisivo.

Sotto nel punteggio per larghi tratti della gara, la Virtus ha saputo restare aggrappata alla partita anche quando il Monaco ha provato più volte ad allungare. I padroni di casa hanno toccato anche la doppia cifra di vantaggio nel secondo quarto e hanno mantenuto il controllo del punteggio a inizio ripresa, ma Bologna non ha mai smesso di crederci. La svolta è arrivata grazie all’impatto sotto canestro di Akele e Diarra, capaci di cambiare l’inerzia della partita con energia, rimbalzi e presenza fisica. Nell’ultimo quarto la Virtus ha alzato il livello difensivo, piazzando il parziale che ha ribaltato l’inerzia dell’incontro e riportato i bianconeri in vantaggio.

Il finale è stato al cardiopalma: dopo il nuovo sorpasso del Monaco firmato da una tripla difficile di Mike James, la Virtus ha trovato le energie per un’ultima, decisiva azione. Due rimbalzi offensivi e una difesa intensa hanno creato i presupposti per il canestro della vittoria di Luca Vildoza.

LE DICHIARAZIONI DI LUCA VILDOZA.

Nel post-partita, l’esterno argentino ha evidenziato lo spirito combattivo della squadra: «Siamo rimasti dentro la partita. Non l’abbiamo mai abbandonata, anche quando loro segnavano tiri difficili. Abbiamo continuato a lottare».

Parole che raccontano bene la mentalità mostrata dalla Virtus, capace di non disunirsi nei momenti di maggiore difficoltà e di restare compatta anche quando il Monaco sembrava poter prendere il controllo definitivo della gara. Vildoza ha poi concretizzato questo atteggiamento nell’azione decisiva, facendosi trovare pronto sul possesso finale e mettendo il canestro che ha sancito il successo bianconero.