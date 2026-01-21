Ivanovic: «Abbiamo avuto la possibilità di vincere, ora testa alla prossima»

Si spengono sul più bello le speranze di vittoria della Virtus Bologna, uscita sconfitta per 85-80 dalla gara casalinga giocata contro il Fenerbahce Istanbul. Le V Nere, ancora in emergenza viste le assenze di Diarra, Smailagic e Vildoza, hanno provato fino alla fine a strappare il successo ai campioni d’Europa in carica, dovendo però fare i conti con un avversario che nel momento decisivo ha avuto la freddezza necessaria per segnare i canestri decisivi.

Alla Virtus non è bastato un Edwards da 35 punti; le difficoltà avute nel contenere Horton – Tucker e Biberovic, autori di 28 e 15 punti, ed un terzo quarto da soli tredici punti segnati, hanno pesato e non poco sul risultato finale della gara che è rimasta comunque in equilibrio fino ai secondi finali. Con questo kappaò Pajola e compagni si allontanano dalla zona play-in, ed ora sono chiamati a vincere la sfida in programma venerdì sera, quando sempre alla Virtus Arena alle 20.30, ci sarà la sfida contro la Stella Rossa Belgrado.

LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA.

Al termine della gara ha parlato in sala stampa il capo allenatore della Virtus Bologna, Dusko Ivanovic. Questo il suco commento:

«Una partita giocata bene. Faccio le congratulazioni ai miei giocatori, sicuramente abbiamo commesso qualche errore di troppo in avvio di terzo quarto dove è mancata energia e non sono entrati anche alcuni tiri aperti, ma ce la siamo giocata fino alla fine. Ora il focus è sulla sfida contro la Stella Rossa».

«Sicuramente queste partite servono per fare esperienza. La differenza, stasera, è stata nel tiro da tre punti dove sono stati commessi diversi errori. Abbiamo avuto la possibilità di vincere la gara, questo è chiaro. Ora però pensiamo alla prossima partita».

«Spero di poter recuperare qualcuno degli infortunati, ma lo sapremo solo domani».

