Virtus, altra sconfitta: otto ko consecutivi, il Baskonia vince 82-72

VIRTUS BOLOGNA – BASKONIA VITORIA GASTEIZ 72-82 (21-28; 39-44; 53-57)

Virtus Bologna: Baiocchi 2, Edwards 13, Niang 9, Accorsi 0, Smailagic 2, Alston Jr 19, Hackett 15, Ferrari 2, Diarra 0, Jallow 0, Diouf 10, Akele 0. All: Jakovljević

Baiocchi 2, Edwards 13, Niang 9, Accorsi 0, Smailagic 2, Alston Jr 19, Hackett 15, Ferrari 2, Diarra 0, Jallow 0, Diouf 10, Akele 0. All: Jakovljević Baskonia Vitoria Gasteiz: Howard 5, Diakite 11, Nowell 0, Villar 2, Omoruyi 22, Luwawu – Cabarrot 19, Spagnolo 8, Forrest 8, Radzevicius 2, Frisch 5, Joksimovic 0. All: Galbiati

Howard 5, Diakite 11, Nowell 0, Villar 2, Omoruyi 22, Luwawu – Cabarrot 19, Spagnolo 8, Forrest 8, Radzevicius 2, Frisch 5, Joksimovic 0. All: Galbiati Le statistiche complete

Serata complicata per la Virtus Bologna, che subisce un’altra sconfitta cedendo il passo ad un Baskonia più lucido nei momenti chiave della gara. Le V Nere provano a restare in partita nonostante un avvio difficile, riuscendo anche a mettere il naso avanti nel secondo quarto grazie a una buona reazione collettiva. La sfida resta a lungo in equilibrio, giocata su parziali e continui botta e risposta, ma nel finale sono gli spagnoli a trovare lo spunto decisivo e a chiudere sul 72-82.

A testimoniare il momento delicato della stagione è anche la contestazione vista al termine della gara da parte del tifo organizzato, che aspetta di vedere una reazione delle V Nere. Il prossimo appuntamento dei bianconeri è in programma lunedì 13 aprile, ore 20, sempre alla Virtus Arena contro la Pallacanestro Cantù.

LA CRONACA.

Primo Tempo.

Avvio complicato per la Virtus Bologna che, complice le tante assenze, parte con un quintetto atipico senza trovare i risultati sperati. Tra palle perse ed errori, le V Nere scivolano sul 10-2 dopo 5′, costringendo coach Jakovljević al time out. L’ingresso di Hackett e Diouf dà energia alla squadra, che limita i danni e chiude il primo quarto a sette punti di distanza.

Nel secondo quarto la Virtus riduce lo svantaggio fino al sorpasso sul 37-35. Decisivi i punti di Alston Jr, che chiude il primo tempo a quota 13. Il Baskonia, dopo un momento di difficoltà, ritrova ritmo e va all’intervallo avanti 44-39.

Secondo Tempo.

Al rientro si susseguono botta e risposta, con il punteggio sempre in equilibrio. Qualche errore di troppo in attacco penalizza però le V Nere, che arrivano all’ultimo break sotto 53-57.

La sfida si decide nell’ultimo quarto. Il Baskonia prova la fuga con Luwawu-Cabarrot (+9) e la tripla di Frisch vale il +11 che chiude i giochi, indirizzando definitivamente la gara. Finisce 72-82 per gli spagnoli.

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