La Virtus Olidata Bologna torna al successo! Battuta Cantù 89-79

La Virtus Olidata Bologna torna al successo e interrompe la striscia negativa delle ultime settimane. Le V Nere, ancora rimaneggiate e senza Dos Santos, superano Cantù e rispondono a Brescia.

Partita sempre sotto controllo: i bianconeri scappano già a fine primo quarto grazie ad uno scatenato Carsen Edwards e da lì gestiscono senza concedere rientri. Cantù prova a restare in scia, ma non impensierisce mai la squadra di coach Jakovljević, che resta in vetta alla classifica. Prossimo impegno giovedì, nell’ultima di Regular Season di EuroLega, in trasferta contro il Maccabi Tel Aviv.