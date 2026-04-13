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La Virtus Olidata Bologna torna al successo! Battuta Cantù 89-79

L’analisi e la cronaca di Virtus Olidata Bologna – Pallacanestro Cantù, match valido per la 26esima giornata di LBA

Pubblicato

10 minuti fa

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Virtus - Cantù - Cronaca - Edwards
Foto Virtus

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA – PALLACANESTRO CANTU’ 89-79 (28-19; 50-39; 69-59)

  • Virtus Bologna:  Baiocchi 0, Edwards 34, Niang 6, Smailagic 4, Alston Jr 17, Hackett 2, Ferrari 5, Moragn 0, Diarra 6,  Jallow 9, Diouf 2, Akele 4. All: Jakovljević
  • Pallacanestro Cantù: Chiozza 0, Moraschini 6, De Nicolao 6, Ballo 10, Bortolani 17, Sneed 14, Basile 9, Robinson 4, Fevrier 10, Okeke 3. All: De Raffaele
  • Le statistiche complete

La Virtus Olidata Bologna torna al successo e interrompe la striscia negativa delle ultime settimane. Le V Nere, ancora rimaneggiate e senza Dos Santos, superano Cantù e rispondono a Brescia.

Partita sempre sotto controllo: i bianconeri scappano già a fine primo quarto grazie ad uno scatenato Carsen Edwards e da lì gestiscono senza concedere rientri. Cantù prova a restare in scia, ma non impensierisce mai la squadra di coach Jakovljević, che resta in vetta alla classifica. Prossimo impegno giovedì, nell’ultima di Regular Season di EuroLega, in trasferta contro il Maccabi Tel Aviv.

LA CRONACA.

Primo Tempo.

Parte forte la Virtus Olidata Bologna: pur concedendo qualcosa in difesa, trova con continuità il canestro. Sia da due che da tre i tiri entrano, cresce la fiducia e a 3’ dalla fine del primo quarto arriva la doppia cifra di vantaggio (21-10). Decisivi Edwards e Alston Jr, che firmano il +9 al primo break.

Il parziale della Virtus prosegue anche nel secondo quarto: le V Nere sfruttano le disattenzioni difensive di Cantù e allungano fino al +15. Cantù prova a reagire, ma si scontra con il muro bianconero: all’intervallo è 50-39.

Virtus - Alston Jr

Foto Virtus

Secondo Tempo.

Il non rientro di Matt Morgan, uscito nel corso del secondo quarto per un colpo subito durante un’azione di gioco, non disfa i piani di Hackett e compagni. Lo spettacolo in campo fatica a decollare, ma la situazione giova alla Virtus che riesce a gestire al meglio la situazione.

Cantù prova a rientrare fino al -4 sfruttando un blackout offensivo bianconero, ma il 5-0 di Alston Jr e Niang riporta la Virtus avanti sull’84-75 a 3’ dalla fine. Nel finale, le V Nere controllano e chiudono il match vincendo per 89-79.

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