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La Virtus Olidata Bologna torna al successo! Battuta Cantù 89-79
L’analisi e la cronaca di Virtus Olidata Bologna – Pallacanestro Cantù, match valido per la 26esima giornata di LBA
VIRTUS OLIDATA BOLOGNA – PALLACANESTRO CANTU’ 89-79 (28-19; 50-39; 69-59)
- Virtus Bologna: Baiocchi 0, Edwards 34, Niang 6, Smailagic 4, Alston Jr 17, Hackett 2, Ferrari 5, Moragn 0, Diarra 6, Jallow 9, Diouf 2, Akele 4. All: Jakovljević
- Pallacanestro Cantù: Chiozza 0, Moraschini 6, De Nicolao 6, Ballo 10, Bortolani 17, Sneed 14, Basile 9, Robinson 4, Fevrier 10, Okeke 3. All: De Raffaele
- Le statistiche complete
LA CRONACA.
Primo Tempo.
Parte forte la Virtus Olidata Bologna: pur concedendo qualcosa in difesa, trova con continuità il canestro. Sia da due che da tre i tiri entrano, cresce la fiducia e a 3’ dalla fine del primo quarto arriva la doppia cifra di vantaggio (21-10). Decisivi Edwards e Alston Jr, che firmano il +9 al primo break.
Il parziale della Virtus prosegue anche nel secondo quarto: le V Nere sfruttano le disattenzioni difensive di Cantù e allungano fino al +15. Cantù prova a reagire, ma si scontra con il muro bianconero: all’intervallo è 50-39.
Secondo Tempo.
Il non rientro di Matt Morgan, uscito nel corso del secondo quarto per un colpo subito durante un’azione di gioco, non disfa i piani di Hackett e compagni. Lo spettacolo in campo fatica a decollare, ma la situazione giova alla Virtus che riesce a gestire al meglio la situazione.
Cantù prova a rientrare fino al -4 sfruttando un blackout offensivo bianconero, ma il 5-0 di Alston Jr e Niang riporta la Virtus avanti sull’84-75 a 3’ dalla fine. Nel finale, le V Nere controllano e chiudono il match vincendo per 89-79.
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