Virtus – Cantù, Jakovljević: «Vittoria importante, ho visto passi in avanti importanti»

La Virtus Olidata Bologna torna a vincere nella delicata sfida di LBA contro Cantù. Il match, chiuso sull’89-79, vede le V Nere in controllo dal primo all’ultimo minuto. In avvio Edwards e Alston Jr firmano l’allungo, ma è da elogiare lo sforzo complessivo di una squadra ancora alle prese con diverse assenze.

Da segnalare l’uscita anticipata di Matt Morgan, costretto a lasciare il campo dopo un colpo. Con questo successo Hackett e compagni restano al primo posto e ora preparano l’ultima gara di EuroLega, giovedì in trasferta contro il Maccabi Tel Aviv.

LE DICHIARAZIONI POST-GARA.

Al termine della gara giocata e vinta dalla Virtus Olidata Bologna ha parlato il capo allenatore bianconero, Nenad Jakovljević:

«Stasera è arrivata una vittoria molto importante. Abbiamo passato un momento difficile e questo successo può darci una mano. Ho visto passi in avanti in difesa, e alla fine il risultato è arrivato. Cantù è una squadra forte, che durante la partita ha provato a metterci in difficoltà ma alla fine abbiamo trovato di squadra le soluzioni per portare a casa la vittoria».

«Quando Cantù è tornata sul meno quattro siamo rimasti uniti, continuando a fare le nostre cose. Questa sera ci siamo riusciti, riconoscendo il momento difficile e trovando le giuste soluzioni».

«Abbiamo avuto grandi difficoltà nel reparto point-guard, che è un reparto importante perchè ci dà ritmo sia in attacco che in difesa. Abbiamo provato soluzioni alternative, come usare Edwards o Niang in quel ruolo; stesso discorso per Morgan, Alston Jr ed Hackett, che stasera ha creato molti tiri ed ha fatto la differenza in difesa. L’arrivo di Dos Santos ci darà una mano, ci ho lavorato assieme a Belgrado con la Stella Rossa e penso che sia un giocatore che potrà aiutarci molto. L’arrivo di un giocatore non deve alleggerire quello che stiamo facendo, ma deve spingere tutti i giocatori a dare un maggior contributo».

«Mi fa molto piacere aver vinto, ma gli obiettivi che mi sono posto quando mi è stato dato questo ruolo sono sicuramente legati al risultato. Considerate le circostanze, e conoscendo tutto ciò che avrei dovuto affrontare da capo allenatore, mi sono posto anche altri obiettivi. Siamo qua per vincere, ma coach Pesic mi ha insegnato che bisogna saper come vincere, partendo dalle cose piccole. Partendo dalla partita contro Parigi, dove abbiamo subito 103 punti smettendo di lottare, in tutte le altre partite siamo stati competitivi nonostante le sconfitte. Questo era uno degli obiettivi che mi ero posto e con questa mentalità possiamo fare grandi cose».

Matt Morgan ha avuto una botta al polpaccio, la situazione verrà rivalutata domani

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