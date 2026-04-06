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Virtus, sei sconfitte di fila e una crisi da fermare

La Virtus non vince da quasi un mese tra LBA ed EuroLega, il cambio in panchina non ha ancora dato risultati

Pubblicato

5 minuti fa

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Virtus - Smailagic
Foto Virtus

La Virtus vive uno dei momenti più complicati della stagione. Le V Nere non vincono da quasi un mese e la striscia negativa è arrivata a sei sconfitte consecutive tra campionato ed EuroLega. Se in Europa le speranze di chiudere tra le prime dieci sono ormai svanite, a preoccupare maggiormente sono i recenti ko in LBA contro Reggiana e Venezia.

Il cambio in panchina con l’esonero di Dusko Ivanovic non ha ancora prodotto la reazione sperata. Nenad Jakovljevic è ancora alla ricerca del primo successo da head coach, ma la squadra continua a mostrare tanta volontà e poca lucidità nei momenti decisivi.

Virtus - Jakovljevic

Virtus – Jakovljevic

Virtus - Jakovljevic

Foto Virtus

CONFUSIONE IN CAMPO E ROTAZIONI DA RITROVARE.

La Virtus appare smarrita, senza una vera guida in campo e con diversi giocatori in evidente difficoltà. Contro Venezia il match è rimasto in equilibrio fino alla fine, ma ancora una volta nei possessi decisivi sono mancate idee e organizzazione.

I segnali positivi sono arrivati da Morgan e Niang, che con il loro orgoglio sembravano poter cambiare l’inerzia della gara. Buoni spunti anche da Jallow e Smailagic, ma il deficit in cabina di regia continua a essere evidente. A pesare è soprattutto il momento negativo di Edwards, sempre meno lucido nelle scelte.

Virtus - Squadra

Foto Virtus

UN CALENDARIO CHE NON CONCEDE PAUSE.

Il calendario non concede tregua alla Virtus, attesa dalle sfide di EuroLega contro Bayern e Baskonia. L’infortunio di Vildoza, fermo per 5-6 settimane, complica ulteriormente il lavoro dello staff tecnico.

Nonostante tutto, la classifica di LBA resta cortissima e il primo posto è ancora alla portata. Tornare a vincere significherebbe blindare il vantaggio del fattore campo nei playoff e rilanciare le ambizioni di confermarsi Campioni d’Italia.

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