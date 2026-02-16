Virtus, Diouf conquista il Best Ita della 20ª giornata

Un nuovo riconoscimento in casa Virtus Bologna: Mouhamet Rassoul Diouf è stato eletto Best ITA Fastweb della 20ª giornata, premio assegnato dai tifosi al miglior giocatore italiano del turno. Un attestato che certifica l’impatto del numero 35 bianconero all’interno delle rotazioni, che dopo un periodo di down dovuto anche a problemi fisici sta ritrovando fiducia.

LA PRESTAZIONE CONTRO UDINE.

Determinante la prova offerta nel successo contro l’APU Old Wild West Udine, partita in cui Diouf ha chiuso con 15 punti, tirando con un eccellente 5/6 dal campo e un perfetto 5/5 dalla lunetta. A questi si aggiungono 6 falli subiti, 4 rimbalzi, 1 stoppata e 1 recupero, per un totale di 25 di valutazione.

Una prestazione completa, fatta di solidità sotto canestro, aggressività offensiva e attenzione difensiva. Diouf ha garantito presenza fisica e continuità, risultando uno dei fattori chiave nel controllo del match. Il suo contributo si inserisce in un percorso di crescita evidente, che lo sta rendendo sempre più centrale nel sistema di gioco bianconero.