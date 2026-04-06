EuroLega, Jakovljevic: «Vogliamo reagire, giocando duri e determinati»

La Virtus Bologna torna in campo in Eurolega domani, martedì 7 aprile alle 20.30 alla Virtus Arena contro il Bayern Monaco. Una sfida delicata per le Vu Nere, chiamate a reagire in un momento complicato della stagione e a ritrovare fiducia davanti al proprio pubblico. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno. Ad arbitrare il match saranno Damir Javor, Borys Ryzhyk ed Eduard Udyanskyy. Restano indisponibili Luca Vildoza e Alessandro Pajola.

Il Bayern Monaco arriva a Bologna in un buon momento di forma, soprattutto dopo l’arrivo del nuovo allenatore, che ha portato maggiore continuità nei risultati e nel gioco. I tedeschi hanno alzato il livello della propria aggressività difensiva e sono molto efficaci nelle transizioni offensive, nel gioco in post basso e nella costruzione di tiri perimetrali per i propri tiratori.

LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI ALLA VIGILIA DEL MATCH.

Coach Nenad Jakovljevic ha presentato così la sfida:

«Domani ci attende un’altra partita molto delicata, perché affrontiamo Bayern Monaco, una squadra che nell’ultimo periodo ha alzato drasticamente il livello della propria aggressività difensiva. Ci dobbiamo concentrare su questi aspetti, partendo dalla difesa. Vogliamo alzare il livello dell’aggressività: vogliamo reagire, giocando duri e determinati».

Anche Nicola Akele ha sottolineato l’importanza della partita:

«Dobbiamo concentrarci e rimanere focalizzati solo su noi stessi, continuando a combattere per cercare quella vittoria che può essere emotivamente molto importante. Il Bayern è una squadra molto buona e ci aspetta una partita difficile, ma dobbiamo reagire e lottare per trovare il modo di vincere».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook