Calciomercato Bologna, il Como fa sul serio per Cambiaghi: Fabregas e Suwarso spingono per il colpo

Il Como è pronto a muoversi concretamente per Nicolò Cambiaghi. L’esterno offensivo del Bologna è infatti uno dei nomi finiti da tempo sul taccuino della società lariana, che adesso sarebbe intenzionata ad accelerare per portarlo alla corte di Cesc Fabregas. L’interesse non nasce oggi: il club biancoblu seguiva già da mesi il giocatore e nelle prossime settimane potrebbe arrivare un tentativo reale per aprire la trattativa.

Il profilo di Cambiaghi piace particolarmente al tecnico spagnolo, che vede nell’ex Atalanta un giocatore ideale per il proprio sistema offensivo fatto di velocità, tecnica e continui cambi di posizione. Anche il presidente Mirwan Suwarso avrebbe dato il proprio gradimento all’operazione, considerata strategica per alzare il livello della rosa in vista della prossima stagione.

Il Bologna fissa il prezzo: servono almeno 15 milioni

Il Bologna non ha però intenzione di svendere uno dei suoi talenti più interessanti. Per lasciar partire Cambiaghi servirà infatti un’offerta importante: la richiesta del club emiliano si aggira attorno ai 15 milioni di euro.

Una cifra elevata ma coerente con l’investimento fatto due anni fa, quando i rossoblù versarono circa 10 milioni all’Atalanta per assicurarsi il cartellino dell’esterno offensivo. A Casteldebole credono ancora molto nelle qualità del giocatore e soltanto una proposta ritenuta adeguata potrebbe convincere la dirigenza ad aprire alla cessione.

Fabregas lo considera perfetto per il suo progetto

Nel progetto tecnico del Como, Cambiaghi rappresenterebbe un innesto di grande valore. Fabregas apprezza soprattutto la sua capacità di saltare l’uomo, creare superiorità numerica e garantire imprevedibilità negli ultimi trenta metri.

Nonostante una stagione condizionata anche da alcuni problemi fisici, il classe 2000 resta un profilo molto apprezzato sul mercato italiano. Le sue qualità tecniche e la sua esperienza in Serie A lo rendono uno dei nomi più intriganti per il Como, che punta a costruire una squadra sempre più competitiva.

La volontà del club lombardo sarebbe quella di regalare al proprio allenatore un giocatore già pronto e con margini di crescita importanti. Per questo motivo la pista che porta a Cambiaghi viene considerata concreta e da monitorare con grande attenzione nelle prossime settimane.

Il Como ci proverà davvero

A differenza di semplici sondaggi esplorativi, il Como sembra deciso a fare sul serio. Il forte gradimento di Fabregas e del presidente Suwarso potrebbe infatti trasformare l’interesse in una vera trattativa di mercato.

Molto dipenderà dalla proposta economica che verrà presentata al Bologna. I rossoblù restano prudenti, ma davanti a un’offerta vicina ai 15 milioni il dialogo potrebbe entrare nel vivo. Il mercato estivo è appena iniziato, ma il nome di Nicolò Cambiaghi si candida già a diventare uno dei temi più caldi tra Bologna e Como.

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