Virtus e Italbasket: i bianconeri convocati per le qualificazioni al Mondiale 2027

Si avvicina la seconda finestra di qualificazione al Mondiale 2027. Il commissario tecnico Luca Banchi ha diramato la long list FIBA per il back to back contro la Gran Bretagna, con gare in programma il 27 febbraio a Newcastle e il 2 marzo a Livorno. Un appuntamento cruciale per gli Azzurri, inseriti in un Gruppo D estremamente equilibrato, dove tutte le squadre sono a una vittoria e una sconfitta dopo la prima finestra.

In casa Virtus, l’attenzione è massima: diversi giocatori bianconeri saranno protagonisti con l’Italbasket, confermando il ruolo centrale del club nel panorama nazionale. Le sfide contro la Gran Bretagna, trasmesse da Sky Sport e DAZN, rappresentano uno snodo già determinante nel cammino verso la rassegna iridata in Qatar. Dopo il ko contro l’Islanda e la storica vittoria in Lituania, l’Italia è chiamata a dare continuità per indirizzare la qualificazione.

I GIOCATORI DELLA VIRTUS IMPEGNATI CON L’ITALBASKET.

Sono quattro i giocatori della Virtus Bologna inseriti nella lista ufficiale: Saliou Niang, Francesco Ferrari, Momo Diouf e Nicola Akele. Un mix di energia, fisicità e versatilità che testimonia la qualità del lavoro svolto dal club felsineo.

Niang porta atletismo e capacità difensive sugli esterni, Ferrari rappresenta una delle prospettive più interessanti del vivaio, mentre Diouf e Akele garantiscono solidità nel reparto lunghi e grande duttilità tattica. La loro convocazione conferma la linea verde e la fiducia del CT nei confronti dei talenti emergenti.

Con gli impegni di Eurolega che potrebbero incidere sulle aggregazioni definitive, la Virtus resta comunque grande protagonista in azzurro.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook