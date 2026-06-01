Jakovljevic: «Abbiamo vinto giocando con più determinazione e disciplina»

E’ tutto facile in Gara-2 per la Virtus di Jakovljevic che, dopo il passo falso di qualche giorno fa, pareggia la serie contro la Reyer Venezia sull’1-1. Le V Nere, entrate in campo con un atteggiamento diverso rispetto a quello visto in Gara-1, hanno controllato la gara azzerando le bocche di fuoco della Reyer con una difesa asfissiante e trovando continuità e punti anche in attacco.

La concentrazione avuta da Hackett e compagni per tutta la gara è stata la chiave della vittoria; Venezia ha infatti provato in più occasioni a innervosire i bianconeri, senza però riuscirci. Con questa vittoria la serie si sposta al Taliercio, con Gara-3 e 4 in programma giovedì e sabato.

LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA.

Al termine della gara ha parlato il capo allenatore bianconero, Nenad Jakovjlevic, che ha così commentato la convincente vittoria conquistata dalla Virtus:

«Abbiamo vinto Gara-2 giocando con più determinazione e disciplina, aggiustando qualcosa in difesa ed enfatizzando l’idea di fare un passaggio un più. Complimenti alla squadra, ora pensiamo a Gara-3».

«Vildoza ha provato a riscaldarsi durante l’intervallo ma aveva dolore. Ha preso una botta al bacino, a breve comunicheremo le sue condizioni. Per quanta riguarda la difesa, siamo stati più compatti e coesi e lo dimostra anche la vittoria a rimbalzo».

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