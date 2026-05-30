Un premio per Rowe, ancora notizie sui rinnovi e calciomercato: Bologna, le notizie del 30 maggio

Mentre il Bologna FC programma gli ultimi dettagli sull’arrivo di Domenico Tedesco, arrivano notizie su rinnovi importanti. Si lavora anche sul futuro di Freuler e il mercato entra nel vivo con nuovi nomi dall’Europa.

Bologna FC, le ultime notizie su Tedesco: quando sarà a Bologna?

A meno di 24 ore dall’addio di Vincenzo Italiano, il Bologna ha individuato il suo successore: Domenico Tedesco. Resta ancora qualche dettaglio burocratico da sistemare con il Fenerbahce per la rescissione del contratto, e dopo questo passaggio potrà arrivare l’annuncio ufficiale.

L’intesa tra le parti è comunque totale e l’accordo è già definito nei termini economici e contrattuali. Il tecnico è atteso a Bologna all’inizio della prossima settimana.

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Bologna, tema rinnovi: Moro vicino, Freuler è ancora un punto interrogativo

Dopo Miranda, il prossimo a prolungare potrebbe essere Nikola Moro. Il centrocampista croato, protagonista di una crescita costante e anche convocato per il Mondiale 2026, è vicino a un nuovo accordo con opzione fino al 2028.

Situazione diversa per Remo Freuler: lo svizzero è in scadenza e il suo futuro rimane incerto. Roma, Juventus e club arabi sono alla finestra ad attendere, mentre il Bologna spera ancora in una permanenza che al momento pare difficile, soprattutto tenendo in considerazione le dichiarazioni rilasciate dal ds Marco Di Vaio.

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Rowe vince il Goal of the Month

Jonathan Rowe è il vincitore del premio “Goal of the Month” di maggio in Serie A. L’attaccante del Bologna ha conquistato il riconoscimento grazie alla spettacolare mezza rovesciata realizzata contro il Napoli.

La sua rete ha battuto anche la concorrenza di Andrea Pinamonti, a conferma del forte impatto del giocatore in una stagione complessivamente altalenante per i rossoblù.

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Mercato: sfida europea per Mijnans

Sul fronte calciomercato, il Bologna continua a seguire con attenzione Sven Mijnans dell’AZ Alkmaar. Il centrocampista olandese classe 2000 è uno dei profili più apprezzati da Sartori, ma la concorrenza è altissima.

Oltre a Fiorentina e Milan, anche Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen hanno messo nel mirino il giocatore, mentre la valutazione potrebbe superare i 15 milioni di euro, rendendo l’operazione complessa per i rossoblù.

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Imola in festa per Kimi Antonelli e il Trofeo Bandini

Andrea Kimi Antonelli ha ricevuto il prestigioso Trofeo Lorenzo Bandini, riconoscimento simbolo del motorsport italiano. La giornata è iniziata all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, dove il pilota Mercedes ha incontrato i propri tifosi.

Tra gli episodi più curiosi, lo striscione dei tifosi con la scritta ironica “Con 1 piadina e 2 tortellini guardo la gara tifando Kimi”, diventato virale e apprezzato anche da Carlo Vanzini. Ma la festa non è finita qui…

Qui foto e dettagli sulla premiazione

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