Calciomercato Bologna, Tedesco ci prova: vuole tenere Freuler

Sarà un’estate di calciomercato molto lunga quella che attende il Bologna, che rischia di perdere giocatori importanti per far quadre i conti e non solo, come nel caso di Freuler. Lo svizzero e la società non hanno trovato un punto di accordo finora.

Remo è in scadenza di contratto, si sa, e non ha prolungo. Non tutto però è perduto. A sentire le dichiarazioni di Marco Di Vaio, mercoledì scorso alla vigilia del vertice di addio di Vincenzo Italiano, il mediano elvetico pare aver lasciato una porticina aperta.

Bugia bianca?

«Ci siamo salutati, con un la possibilità di rivederci», ha detto il direttore sportivo lasciando intendere che Freuler non ha ancora l’accordo con nessuno in vista di questo calciomercato e quindi il Bologna può sperare. Da qui ai prossimi giorni si capirà comunque che aria tira.

Non tutto quello che ha detto il dirigente romano va preso per verità assoluta e inconfutabile. Nella stessa intervista Di Vaio, infatti, aveva ribadito la voglia di proseguire con Italiano anche a fronte dell’incontro non annunciato dei legali del mister col Napoli.

Il diesse potrebbe aver lasciato una porta aperta, aver detto una bugia bianca per smarcarsi da eventuali altre domande. Domande che sono arrivate sul futuro allenatore perché la platea conosceva bene la situazione. E domande che sarebbero state scomode in sede di mercato.

Tedesco vuole tenere Freuler

L’alleato migliore in sede di trattativa con Remo, comunque, il club felsineo lo avrà in casa tra qualche giorno. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Domenico Tedesco vuole provarci, vuole tenere il regista svizzero perché avere un elemento di continuità rispetto al passato e ripartire da lui per costruire una squadra con un’identità tattica funzionante.

Sarà difficile e complicato perché probabilmente Freuler ha già in mano qualche offerta economicamente e competitivamente più allettante di quella che potrebbe fargli il Bologna, ma le vie del calciomercato infinite e la speranza è l’ultima a morire.

Roma e Juventus restano le due concorrenti più pericolose. C’è l’opzione Germania o il ritorno in patria. Ma in generale come nel caso di giallorossi e bianconeri, il pericolo numero uno sono senz’altro le squadre che fanno le coppe. Soprattutto per un giocatore che a 34 anni vuole giocarsi le ultime carte-trofeo della carriera.

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