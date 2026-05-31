Bologna, l’indiscrezione su Tedesco: “Sta pensando di anticipare il raduno per conoscere subito i giocatori sul campo”

È attesa entro mercoledì la firma di Domenico Tedesco a Casteldebole: lo ha fatto sapere quest’oggi il giornalista Luca Baccolini sulle pagine di Repubblica. Il successore di Vincenzo Italiano infatti, verrà annunciato dal club rossoblù non appena il tecnico avrà sistemato la rescissione di contratto con il Fenerbahce, società che lo ha esonerato lo scorso aprile nonostante una media di 2 punti a partita e una Supercoppa di Turchia vinta.

Bologna, Tedesco non vede l’ora di iniziare: l’indiscrezione

La città felsinea freme per conoscere il nuovo tecnico e da quanto trapelato nelle ultime ore, anche lo stesso Tedesco non vedrebbe l’ora di iniziare. Sempre secondo quanto rivelato da Repubblica infatti, l’allenatore vorrebbe anticipare il raduno prima del 10 luglio al fine di “guadagnare qualche giorno di conoscenza in più sul campo”. Ovviamente, nell’attesa dei rossoblù che disputeranno i Mondiali, ovvero Ferguson, Freuler, Heggem, Lucumi e Moro, oltre che degli “Under” Pessina ed Helland.

Tedesco, tanto studio e… tanta determinazione

Domenico Tedesco non ha un passato da calciatore professionista, ma fa parte dei cosiddetti “Laptop Trainer” come Thomas Tuchel e Julian Nagelsmann che hanno imparato attraverso lo studio ossessivo di dati. Laureato in ingegneria gestionale, il tecnico ha poi lavorato per la Daimler dove si occupava dell’acustica delle macchine Mercedes.

Parallelamente, Tedesco ha iniziato la carriera da allenatore nelle giovanili, fino a che nel 2017 non fu chiamato a stagione in corso dal presidente dell’Erzgebirge (in B tedesca). Il Presidente, vista l’imminente retrocessione, lo aveva chiamato in ottica della stagione successiva, ma Tedesco era determinato a fare di più. Il tecnico riuscì a vincere quattro delle prime cinque partire e conquistò una miracolosa salvezza.

Tedesco ha poi allenato lo Schalke 04, ha ricoperto il ruolo di ct della Nazionale Belga, per poi arrivare al Fenerbahce dove ha sostituito Mourinho. Non stupisce dunque, la scelta del Bologna nel puntare su un profilo internazionale come quello del tecnico di Rossano.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook