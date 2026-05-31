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Speranze per Freuler e un infortunio pre Mondiali: Bologna, le notizie del 31 maggio

Le notizie di oggi a tinte rossoblu

Pubblicato

5 minuti fa

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Remo Freuler durante Bologna-Aston Villa (1-3)
Remo Freuler durante Bologna-Aston Villa (1-3) (@ Damiano Fiorentini x 1000cuorirossoblu)
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L’ultima, calda serata di questo maggio coincide con la prima domenica senza calcio rossoblu. Diversi interpreti sono attesi dai Mondiali, altri sono in vacanza. Eppure, con l’arrivo di Domenico Tedesco fissato per le prossime ore, la società di Casteldebole è tutt’altro che ferma. Vi siete persi qualche novità? Nessun problema: ecco il riassunto delle notizie di oggi sul Bologna FC, dentro e fuori dal campo da calcio.

Cambiaghi e Orsolini (Bologna-Friburgo)

Riccardo Orsolini e Nicolò Cambiaghi festeggiano il gol del momentaneo 1-0 (© Damiano Fiorentini x 1000 cuori rossoblu)

Un Bologna virtuoso

Una particolare statistica incorona la gestione societaria di Saputo, ma anche la stagione di Vincenzo Italiano sulla panchina del Dall’Ara.

Joey Saputo

Joey Saputo, presidente del Bologna da ormai un decennio (©Damiano Fiorentini x 1000 Cuori Rossoblù)

Tedesco anticiperà il raduno? L’indiscrezione di oggi

Secondo quanto è emerso nelle ultime ore, il nuovo allenatore rossoblu Domenico Tedesco potrebbe decidere di anticipare il raduno estivo. L’obiettivo è chiaro: conoscere gli interpreti di persona e capire come utilizzarli in stagione con congruo anticipo rispetto all’avvio della prossima stagione.

Domenico Tedesco è il prescelto per diventare il nuovo allenatore del Bologna

Domenico Tedesco, futura guida del Bologna FC (© 1000 Cuori Rossoblù)

Calciomercato Bologna, Freuler può restare: Tedesco ci spera

Dopo tutte le indiscrezioni degli ultimi mesi, Domenico Tedesco vorrebbe frapporsi tra Remo Freuler e l’addio alla città turrita. Ci riuscirà? La piazza ci spera, ma il mercato è ancora tutto da scrivere…

Remo Freuler (© Damiano Fiorentini)

Remo Freuler con la maglia al collo nel postpartita (© Damiano Fiorentini x 1000 cuori rossoblu)

Holm salta I Mondiali: fatale un infortunio

Pessime notizie in casa Svezia. Il terzino Emil Holm, che ha concluso la stagione in prestito a Torino con la maglia della Juventus, salterà la Coppa del Mondo. L’ennesimo infortunio stagionale lo condannerà a seguire i suoi connazionali dal divano con il cuore infranto.

Emil Holm (© Damiano Fiorentini)

Emil Holm, impegnato dal Bologna contro il Napoli di Conte, dribbla Neres (© Damiano Fiorentini x 1000 cuori rossoblu)

 

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