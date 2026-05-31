Speranze per Freuler e un infortunio pre Mondiali: Bologna, le notizie del 31 maggio

L’ultima, calda serata di questo maggio coincide con la prima domenica senza calcio rossoblu. Diversi interpreti sono attesi dai Mondiali, altri sono in vacanza. Eppure, con l’arrivo di Domenico Tedesco fissato per le prossime ore, la società di Casteldebole è tutt’altro che ferma. Vi siete persi qualche novità? Nessun problema: ecco il riassunto delle notizie di oggi sul Bologna FC, dentro e fuori dal campo da calcio.

Un Bologna virtuoso

Una particolare statistica incorona la gestione societaria di Saputo, ma anche la stagione di Vincenzo Italiano sulla panchina del Dall’Ara.

Tedesco anticiperà il raduno? L’indiscrezione di oggi

Secondo quanto è emerso nelle ultime ore, il nuovo allenatore rossoblu Domenico Tedesco potrebbe decidere di anticipare il raduno estivo. L’obiettivo è chiaro: conoscere gli interpreti di persona e capire come utilizzarli in stagione con congruo anticipo rispetto all’avvio della prossima stagione.

Calciomercato Bologna, Freuler può restare: Tedesco ci spera

Dopo tutte le indiscrezioni degli ultimi mesi, Domenico Tedesco vorrebbe frapporsi tra Remo Freuler e l’addio alla città turrita. Ci riuscirà? La piazza ci spera, ma il mercato è ancora tutto da scrivere…

Holm salta I Mondiali: fatale un infortunio

Pessime notizie in casa Svezia. Il terzino Emil Holm, che ha concluso la stagione in prestito a Torino con la maglia della Juventus, salterà la Coppa del Mondo. L’ennesimo infortunio stagionale lo condannerà a seguire i suoi connazionali dal divano con il cuore infranto.

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